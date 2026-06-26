Joy Division lanzará histórica colección de conciertos

La banda tendrá una caja con 14 CD y dos DVD que reúne 16 conciertos en vivo, grabaciones inéditas y material restaurado

La legendaria banda británica Joy Division publicará el próximo 25 de septiembre Eternal (Live), una ambiciosa colección que reúne gran parte de su legado en directo a través de 16 presentaciones grabadas entre marzo de 1979 y mayo de 1980.

El lanzamiento estará a cargo de Rhino e incluirá 14 CD y dos DVD con material recopilado a partir de grabaciones realizadas por el público, cintas de mesa de mezclas y registros de transmisiones radiofónicas.

El proyecto incorpora dos conciertos inéditos, tres grabaciones nunca antes difundidas y más de dos horas y media de contenido audiovisual.

Un recorrido por la breve trayectoria de la banda

La carrera de Joy Division fue corta debido al fallecimiento de su vocalista, Ian Curtis, quien murió a los 23 años.

La agrupación dejó únicamente dos álbumes de estudio, varios sencillos y canciones sueltas, aunque su influencia se extendió a géneros y artistas posteriores.

Mientras que sus discos fueron caracterizados por una producción detallada y atmosférica, sus presentaciones en vivo destacaban por un sonido más crudo, intenso y agresivo.

A pesar de que con el paso de los años aparecieron diversos registros de conciertos, nunca se había publicado una recopilación tan amplia de su actividad sobre los escenarios.

Material inédito y grabaciones históricas

Entre los contenidos más destacados de Eternal (Live) se encuentran conciertos nunca publicados y registros que permanecían inéditos.

El repertorio documenta apenas 14 meses de actividad, pero muestra la amplitud del catálogo de la banda y la variedad de canciones que interpretaba en cada presentación.

La colección también incorpora la grabación del concierto ofrecido en el Paradiso de Ámsterdam en enero de 1980, considerada una de las actuaciones en vivo más importantes del grupo.

Asimismo, gran parte del material fue sometido a un proceso de masterización en los estudios Abbey Road.

Edición especial para coleccionistas

La caja será presentada en un formato de 30 por 30 centímetros con tapa removible e ilustraciones de Warren Jackson, Peter Saville, Howard Wakefield y Brett Wickens. La imagen de portada corresponde a la fotografía Sirius Through a Defocused Telescope, 2023, de Wolfgang Tillmans.

Además, incluirá un folleto de 16 páginas con textos de Simon Armitage y fotografías de reconocidos colaboradores como Anton Corbijn y Kevin Cummins.

De manera paralela al anuncio de la colección, este 25 de junio abrió sus puertas en la galería Voltz Clarke de Nueva York la exposición Ian Curtis: Perspectiva, dedicada al fallecido cantante de Joy Division.

La muestra permanecerá disponible hasta el 22 de julio y reúne letras manuscritas, fotografías, cartas personales, objetos y diversos materiales procedentes del archivo de Ian Curtis, resguardado por la Biblioteca John Rylands de la Universidad de Manchester como parte del Archivo Británico de Música Pop.