Joven acusa a Kalimba de mala actitud tras pedirle foto

El cantante Kalimba respondió a la acusación de una joven que lo criticó por tener mala actitud tras pedirle una foto en un restaurante

Por: Luz Camacho

Marzo 08, 2023, 17:00

Kalimba está en medio de la polémica porque una joven lo acusa de su mala actitud luego de que accediera a tomarse una foto con ella, pero sin ganas, y lo peor es que él lo externó en su cuenta de Instagram.

A través de su cuenta de Twitter, Gabriela Quintanilla compartió su mala experiencia, la cual rápidamente se hizo viral, al grado que el cantante ya se pronunció al respecto.

“Hoy conocí a Kalimba, llegó al restaurante donde trabajo y por ser famoso (según mi lógica) lo reconocí, me emocioné y le pedí una foto. Al principio el tipo no quería ni hablar en español, preguntaba algo y yo le respondía en español y él siguió preguntando en inglés. Luego le pedí una foto y me dijo que sí, pero tenía más ganas yo de trabajar que él de salir en la foto”, se lee en la publicación de la joven.

Después contó que lo peor de todo fue que al revisar el Instagram de Kalimba, él se había quejado con una foto en el mismo lugar donde ella trabaja.

'Luego, cuando revise su Instagram, vi que había puesto un comentario de que 'A veces desearía que los teléfonos no tuvieran cámara cuando él se siente cansado'', señaló molesta junto a una captura de pantalla de las historias del intérprete de 'Tocando fondo'.





Aunque la joven dijo entender que antes que artistas son humanos, y que también tienen días malos, lamentó la actitud de Kalimba.

'Mi vida, fui la única en el pinche aeropuerto que te reconoció, de ahí ni las moscas se pararon en tu plato de comida. Yo sé que son humanos y que también tienen días buenos y malos y quizá hoy era un día malo para él', añadió.

Por último, opinó que los famosos deberían de tratar mejor a sus fans, tomando en cuenta que gracias a ellos hacen dinero.

'Se les olvida que gracias a sus fans es que aún logran hacer de sus moneditas, deberían ser un poco más simpáticos a la hora de tratarnos. Que tengan buenas noches todos, menos Kalimba y ojalá la comida la haya hecho daño”, finalizó la queja de Gabriela.

Kalimba se defiende de la acusación

El hilo de Twitter sobre la mala actitud de Kalimba se viralizó y los internautas arremetieron contra el cantante, por lo que el cantante decidió no quedarse callado.

'Hola, justo entre a ese restaurante porque vi puro gringo y venía de dar muchas fotos en otro lugar. Si lo tomaste personal no era CONTIGO específicamente. Tú no me atendiste, me estaba atendiendo una gringa, ¿te acuerdas? Mis pesitos los hago cantando, cuando gustes hay shows', le expresó el ex integrante de OV7 a Gabriela.

Y en el comentario donde la internauta pone que ella sólo quería que la comida le diera diarrea, el cantante respondió: 'Ves como uds son más mierdas que yo? Yo solo estaba cansado, uds me desean lo peor. Eso habla de quien, como personas somos. Yo soy un humano cansado. Uds son unos pedazos de mierda. Abrazo'.





Kalimba también respondió a varios comentarios de diversos usuarios que opinaron a favor y en contra de él, incluso, tomó captura de pantalla de comentarios negativos y los compartió en sus historias de Instagram.

Ella no dijo que fui grosero. No tergiversen las cosas. Dijo que no tenía ganas. Y NO. Grosero ni va fui. Estaba MUY cansado. Y eso es válido. Es humano. Es real. El cansancio no lo controlo. La educación si. — Kalimba (@KalimbaMX) March 7, 2023

Si caray! No entendió la o perfecta y se aferró. Y aquí nos tienen ahora a todos… participando. — Kalimba (@KalimbaMX) March 7, 2023

No. Callado me trago lo que otros dicen de mi y su perspectiva de mi por unos minutos. Y yo soy más que un minuto, soy bueno, malo, amable, grosero, cansado, energético, etc. pero eso lo sabe quien me conoce. Y no vivo de fotos. Vivo de crecer como artista. Eso si es todooo suyo. — Kalimba (@KalimbaMX) March 7, 2023

Entonces le agradezco a ese twit. Pero que te acuerdes de mi no me llena. Me llena que disfrutes mi música. Así que si eso no va a a pasar no me sirvió de NADAAAA. — Kalimba (@KalimbaMX) March 7, 2023

Y será un gusto. Lo que Gaby no dijo es que la foto sí se la di. Como viniera (lo cual nadie sabe). Emocional, mental, físico… les vale. La gente quiere su momento sin Importarles cómo venga la persona. Yo hice lo que pude y con eso estoy en paz. — Kalimba (@KalimbaMX) March 8, 2023