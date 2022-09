Journey complace a regios con sus grandes éxitos

Video: Italia Herrera

Italia Herrera

septiembre, 28, 2022

La legendaria banda de rock de San Francisco, Journey, se presentó en la Arena Monterrey ante 11 mil 500 asistentes que esperaron 11 años para verlos en vivo.

La legendaria banda de rock multi-platino de San Francisco, Estados Unidos, integrada por Arnel Pineda, Neal Schon, Deen Castronovo, Todd Jensen, Jonathan Cain y Jason Derlatka iniciaron el Freedom Tour 2022 en la ciudad de Monterrey.

Con un escenario donde solo sobresalen los instrumentos y músicos, a las 9:09 pm, Arnel Pineda, líder de la agrupación inició con la canción Only The Young. Durante todo el concierto mantuvieron los mismos cambios de vestuarios que en su mayoría eran color obscuro, solo Arnel Pineda mantuvo un look más relajado portando un pants blanco.

Al inició de la canción Don't Stop Believin, Arnel Pineda recibió el primer doctor de peluche de una farmacéutica, que sostuvo en sus manos y al finalizar la canción lo mostró, muy orgulloso del regalo que le hizo un fanático.

El momento emotivo fue cuando Neal Schon, guitarrista de la agrupación, pidió que encendieran sus luces y fue como la Arena Monterrey mantuvo este romántico pero muy rockero momento durante toda la canción.

El baterista Deen Castronovo, también tuvo la oportunidad de cantar los grandes éxitos de Journey y presumió que es un gran cantante. Con 25 canciones complacieron a los regios que los esperaron 11 largos años.

Se espera que la exitosa banda continúe su gira por la Arena Ciudad de México.