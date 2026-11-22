El actor retomó su papel de Peeta Mellark en “Amanecer en la cosecha” y contó cómo recibió la invitación para regresar a la saga

El actor Josh Hutcherson volvió al universo de "Los juegos del hambre" para interpretar nuevamente a Peeta Mellark en "Amanecer en la cosecha", la nueva película de la franquicia que llegó a los cines esta semana. El actor reveló que llevaba 15 años esperando la oportunidad de regresar y recordó la emoción que sintió cuando recibió la invitación.

En una entrevista para un podcast, Hutcherson relató que el director Francis Lawrence se comunicó con él durante el verano de 2025 para proponerle una participación especial en la producción basada en la novela de Suzanne Collins.

El actor recordó que la llamada lo tomó por sorpresa, pues desconocía el motivo por el que el cineasta quería hablar con él.

"Francis me llamó y me dijo: 'Tengo información ultrasecreta que necesito compartir contigo'. Se me cayó el corazón porque pensé: 'No sé qué va a pasar. Literalmente, podría ser cualquier cosa'", contó.

Durante la conversación, Lawrence le explicó que había leído el manuscrito de "Amanecer en la cosecha" y que la historia incluía una escena final en la que aparecían los personajes originales con sus edades actuales. También le comentó que ya había hablado con Jennifer Lawrence y Woody Harrelson, quienes estaban dispuestos a participar en la película.

Cuando el director le preguntó si quería sumarse al proyecto, Hutcherson no dudó en aceptar.

"Le dije: 'He estado esperando este día durante 15 años'", recordó entre risas. También describió su reacción como un momento de felicidad: "Y tiré mi bastón como el abuelo Joe y me puse a bailar por ahí todo feliz. Fue genial".

El reencuentro con Jennifer Lawrence y Woody Harrelson

La participación de Hutcherson permite reunir nuevamente a los intérpretes originales de Peeta Mellark, Katniss Everdeen y Haymitch Abernathy. Jennifer Lawrence y Woody Harrelson también regresaron para una secuencia especial que conecta la nueva historia con los acontecimientos de la trilogía cinematográfica.

Jennifer Lawrence habló sobre la experiencia en el podcast "Call Her Daddy", donde describió el regreso al set como un momento muy emotivo, especialmente por volver a trabajar con sus antiguos compañeros.

"Fue increíble. Fue una locura porque era el mismo equipo, los mismos camarógrafos, el mismo asistente de dirección con el que he trabajado un millón de veces. Y Josh y Woody... Fue muy emotivo. Josh y yo no íbamos al baño sin estar abrazados. Fue muy hermoso", relató la actriz.

El director Francis Lawrence también recordó el encuentro de los actores en Alemania. Jennifer y Josh llegaron primero al bar del hotel y compartían una cerveza cuando el cineasta se reunió con ellos. Más tarde se sumaron la productora Nina Jacobson, el director de fotografía y otros integrantes del equipo.

"De repente, había unas 40 personas que habían trabajado juntas en estas películas durante años. Creo que ese reencuentro fue realmente la parte especial", comentó el realizador.

¿De qué trata "Amanecer en la cosecha"?

La nueva entrega adapta la novela de Suzanne Collins y se centra en la historia de Haymitch Abernathy antes de convertirse en el mentor de Katniss y Peeta. La trama transcurre 24 años antes de los acontecimientos de la primera película y presenta al personaje durante los 50 Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

En esta edición, cada distrito debe enviar a cuatro tributos en lugar de dos, por lo que 48 jóvenes son obligados a participar en la competencia organizada por el Capitolio. Joseph Zada interpreta a la versión adolescente de Haymitch.

El epílogo de la novela ofrece el vínculo narrativo para recuperar a los protagonistas originales, pues muestra a Katniss y Peeta visitando a Haymitch después de la caída del Capitolio. La adaptación cinematográfica incorpora ese momento y permite ver nuevamente a los personajes con sus edades actuales.

"Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha", dirigida por Francis Lawrence, llegó a las salas de cine de Latinoamérica el 19 de noviembre de 2026.

El regreso de Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence y Woody Harrelson representa un reencuentro con la historia que los convirtió en los protagonistas de una de las franquicias cinematográficas más reconocidas de los últimos años.