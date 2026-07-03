Josh Gad se suma a la precuela de 'Ocean's Eleven'

Josh Gad se integró al elenco de la precuela de "Ocean's Eleven", encabezada por Margot Robbie y Bradley Cooper, cuyo estreno está previsto para 2027

El actor Josh Gad se incorporó al elenco de la próxima precuela de "Ocean's Eleven", producción de Warner Bros. que estará protagonizada por Margot Robbie y Bradley Cooper, de acuerdo con información publicada por Variety.

Según fuentes consultadas por el medio, Gad interpretará un papel importante dentro de la película de atracos ambientada en el pasado, mientras el proceso de selección del reparto continúa de cara al inicio de la producción. Hasta el momento, ni los representantes del actor ni Warner Bros. Pictures han emitido comentarios sobre su incorporación.

Un elenco con figuras nominadas al Óscar

La precuela reunirá a un reparto encabezado por Margot Robbie y Bradley Cooper, quien además escribe el guion y dirige el proyecto.

También están confirmadas las participaciones de Wagner Moura, quien dará vida al villano de la historia, y Monica Barbaro, ampliando un elenco conformado por varias figuras reconocidas de Hollywood.

La nueva producción se suma a la larga trayectoria de la franquicia iniciada con "Ocean's Eleven" en 1960, protagonizada por integrantes del Rat Pack como Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Joey Bishop, Peter Lawford y Dean Martin. Posteriormente, la saga fue relanzada con la trilogía dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt y Julia Roberts, además del spin-off "Ocean's Eight", encabezado por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway y Rihanna.

En conjunto, estas producciones han superado los 1,400 millones de dólares en la taquilla mundial.

La historia se desarrollará en el Gran Premio de Mónaco

Los detalles de la trama permanecen bajo reserva, aunque Margot Robbie adelantó durante la presentación de Warner Bros. en CinemaCon que la historia estará centrada en los padres de Danny Ocean.

La actriz explicó que la película mostrará cómo ambos personajes, considerados dos brillantes estafadores, llevan a cabo un gran robo durante el Gran Premio de Mónaco de 1962, antes de que Danny Ocean iniciara sus propios atracos en Las Vegas.

El estreno de la película, que aún no tiene título oficial, está programado para el 25 de junio de 2027.

Josh Gad mantiene una agenda llena de proyectos

Además de incorporarse a la precuela de "Ocean's Eleven", Josh Gad participa en otros proyectos cinematográficos como "Space Balls: The New One", las nuevas entregas de las franquicias animadas "Angry Birds" y "Frozen", así como la adaptación cinematográfica de "Oh, The Places You Will Go", en la que compartirá créditos con Ariana Grande.

El actor también renovó recientemente su contrato televisivo con 20th Century Television.

Bradley Cooper produce la película junto con LuckyChap, la compañía encabezada por Tom Ackerley, Josey McNamara, Milan Popelka y Margot Robbie.

Entre los productores ejecutivos figuran Josey McNamara, Bronte Payne, Bobby Wilhelm, Jay Roach, Michelle Graham, Lee Isaac Chung, Ashley Jay Sandberg, Gary Ross y Olivia Milch.

La cinta está basada en los personajes creados por George Clayton Johnson y Jack Golden Russell, mientras que Carrie Solomon desarrolló las primeras versiones del guion.