Josh Dun revela que 'Enchanted' de Taylor Swift calma a su bebé

Josh Dun explicó que su esposa descubrió que la canción de Taylor Swift, es la única melodía que logra tranquilizar a su bebé la mayor parte del tiempo

Josh Dun y Tyler Joseph, integrantes de Twenty One Pilots, revelaron que ambos son seguidores de Taylor Swift y compartieron una anécdota relacionada con la hija del baterista y la actriz Debby Ryan.

Durante una conversación, Josh Dun explicó que su esposa descubrió que la canción “Enchanted”, de Taylor Swift, es la única melodía que logra tranquilizar a su bebé la mayor parte del tiempo.

“Bueno, lo que diré es que, de alguna manera, mi esposa descubrió que ‘Enchanted’, de Taylor Swift, calma a nuestro bebé 95% de la vez. Así que esa canción probablemente va a estar en mi rap de Spotify. Porque eso es lo que me gusta cuando ella no deja de llorar”, comentó el músico.

Josh Dun and Tyler Joseph of Twenty One Pilots say they're both Swifties, and that Dun's wife, Debby Ryan, discovered that "Enchanted" is the one song that calms their baby down. #AMAs pic.twitter.com/x0pSpq92vQ — Variety (@Variety) May 25, 2026

El baterista añadió que algunas canciones de Twenty One Pilots también funcionan ocasionalmente para tranquilizar a la pequeña, aunque reconoció que no generan el mismo efecto.

“No es el mismo efecto, pero a veces funciona. Hay un par de canciones. No sé si es una cosa de BPM o una repetición melódica”, señaló.

Finalmente, agradeció a Taylor Swift por ayudar indirectamente a dormir a su hija. “Gracias, Taylor, por poner a mi bebé a dormir a veces”, expresó.

Josh Dun y Debby Ryan mantienen una relación desde 2013, aunque con algunos altibajos. La pareja contrajo matrimonio en secreto en 2019 tras una propuesta romántica en Nueva Zelanda y actualmente viven en Columbus, Ohio.

En diciembre de 2025 dieron la bienvenida a su primera hija, Felix Winter Dun, quien nació mediante un parto en casa.

El nacimiento de Felix Winter Dun

Felix Winter Dun nació el 4 de diciembre de 2025 en Columbus, Ohio. De acuerdo con la pareja, el nacimiento ocurrió en la habitación de sus padres durante una noche con luces navideñas, nieve cayendo en el exterior y una luna llena.

Josh Dun relató que fue él quien recibió a la bebé al momento del parto y quien anunció que era una niña, ya que durante el embarazo pensaba que sería un niño.

Debby Ryan describió a su hija como un “rayito de luna” y compartió detalles emotivos sobre su llegada, incluyendo que su cabello “es como seda” y que su aliento “huele a helado de vainilla”.

Por su parte, Josh Dun escribió: “Una bebé luna ha llegado. Es una dulce niña y la amo... Lo más cool que he presenciado. Debby es increíble”. También bromeó diciendo que no cambiaría nada de ella “excepto su pañal”.