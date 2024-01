Joselyn de Pequeños Gigantes reaparece y luce irreconocible

El mundo del TikTok está lleno de creadores de contenido, algunos amateur y otros tan profesionales que logran ganar miles se seguidores.

Sin embargo, en este 'viaje' por la plataforma de videos china, los usuarios descubrieron que una joven guardaba un parecido con una ex participante del programa infantil: "Pequeños Gigantes", conducido por Galilea Montijo.

A través de su cuenta @joselynabriltibur, la empleada de Cinépolis comparte videos recreando historias en su lugar de trabajo desde el mes de mayo del 2023 cuando abrió su cuneta en TikTok.

Pero, no pasó mucho tiempo para que los usuarios cuestionaran su parecido con una pequeña niña que participó en el programa "Pequeños Gigantes" en el 2010.

Después de la insistencia de los usuarios que le pedían en los comentarios que dijera si se trataba de la misma niña, la joven publicó un video de 40 segundos respondiendo a su duda.

"Desde hace días me han estado poniendo mensajes, y creo que es uno de los que más ha tenido likes, preguntándome si soy la niña de Pequeños Gigantes, y sí, sí soy. Yo fui la niña que participó en el 2010 en el programa donde estaba Galilea Montijo y eso. Y dirán: 'pero Jocelyn, ¿qué pasó?'. Todos crecemos, tenía en ese entonces 10 años y en ese entonces me iba muy bien, gracias a Dios fui a muchas giras en Estados Unidos, en México, hice muchas cosas", mencionó la joven.

Detalló que aunque ella quería seguir cantanto, el 'universo' no se lo permitió.

"Con el tiempo intente seguir cantando, pero ya no se pudo. Realmente no fue algo mío, sino que designios, vibras del universo que dijeron: "Mi niña este no es tu lugar". Pero, gracias por recordarme, porque en su momento mucha gente me apoyó. Lo agradezco infinitamente", finalizó.

El video publicado hace dos días cuenta con más de 10 millones de reproducciones y los usuarios que reaccionaron la recordaron con mucho cariño con sus presentaciones en el programa.

"joselyn canta porfas!! no te rindas .. sigue tu sueño", "como amee cuando cantaste pega la vuelta con Miguel ni importa a que te dediques, mientras seas feliz e irradies la misma luz que cuando niña todo esta bien", "Deberías de subir covers de canciones si aún te gusta cantar aunque sea por hobbie y quién sabe alomejor TikTok puede hacer su magia", fueron algunos de los comentarios de aliento a la joven.

