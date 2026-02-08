José Manuel Figueroa responde acusaciones de Imelda Tuñón

La polémica se ha intensificado en redes sociales y medios de comunicación, con versiones cruzadas y reacciones diversas entre seguidores y especialistas

El cantante José Manuel Figueroa se pronunció tras la difusión de declaraciones de Imelda Garza Tuñón, viuda de su hermano Julián Figueroa, en las que se sugiere que él habría cometido un supuesto abuso sexual contra el fallecido artista. Figueroa se dijo desconcertado por estas acusaciones y calificó el asunto como infundado, afirmando que podría proceder legalmente si continúa circulando ese tipo de señalamientos que, a su juicio, no aportan a su carrera artística.

Maribel Guardia rechaza acusaciones y pide respeto

En medio de la controversia, Maribel Guardia, madre de Julián y tía de José Manuel, emitió un extenso comunicado en el que negó categóricamente las acusaciones, calificándolas de irresponsables y sin pruebas. Guardia pidió respeto por la memoria de su hijo, quien falleció en abril de 2023, y solicitó que no se involucre a terceros en rumores que circulan sin fundamento, subrayando que lo más importante es proteger el bienestar emocional de su nieto.

Familia Figueroa analiza posibles acciones legales

Tanto José Manuel Figueroa como Maribel Guardia han insistido en centrar la atención en hechos verificables y no permitir que el ruido mediático dañe la memoria de Julián ni la reputación de quienes lo conocieron, mientras consideran posibles acciones legales para frenar lo que califican de calumnias.