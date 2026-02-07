José Manuel Figueroa reacciona ante acusaciones de Imelda Tuñón

El programa 'En Shock' intentó buscar una respuesta por parte de José Manuel Figueroa y comentó lo siguiente: no me interesa hablar del tema.

Recientemente se hizo viral un audio a través de redes sociales, en donde Imelda Tuñón, viuda de José Julián Figueroa, dijo que José Manuel Figueroa había abusado de su hermano.

Este audio ha estado circulando porque Imelda le comentó a un amigo; sin embargo, esta nueva disputa inició porque supuestamente Imelda dijo que Marco Chacón le habría suministrado una sustancia a Julián antes de su fallecimiento. Días después se filtró este audio.

El programa "En Shock" intentó buscar una respuesta por parte de José Manuel Figueroa y comentó lo siguiente:

“Muchas gracias por el interés, pero la verdad estar aclarando chismes en tu programa, no creo que me beneficie ni a vender boletos ni a vender discos. La verdad, pues, no me interesa, no me interesa hablar del tema. Si es necesario, pues sí, a lo mejor procedo legalmente”, comentó.

La actriz Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón no se han pronunciado al respecto.