José Manuel Figueroa niega acusaciones de Ninel Conde

Por ahora, Ninel Conde y José Manuel Figueroa mantienen versiones completamente distintas sobre lo ocurrido durante su relación

José Manuel Figueroa respondió a las declaraciones de Ninel Conde, quien recientemente relató en su docu-reality Ninel Conde: Sin Filtro un episodio de presunta violencia que habría vivido durante una relación sentimental. Aunque la cantante no mencionó directamente el nombre de su expareja, sus declaraciones provocaron que en redes sociales comenzaran a relacionar la historia con Figueroa.

Ninel Conde relató un presunto episodio de violencia

De acuerdo con el relato de Ninel, durante aquella relación habría enfrentado una fuerte discusión después de descubrir una supuesta infidelidad.

La cantante aseguró que el conflicto habría escalado hasta un episodio en el que presuntamente fue asfixiada y habría estado involucrada un arma de fuego. Estos señalamientos corresponden a la versión expresada por Conde y no representan una resolución judicial sobre los hechos.

José Manuel Figueroa rechaza las acusaciones

Ante estas declaraciones, José Manuel Figueroa reconoció que sí existió una fuerte discusión con Ninel Conde en Cuernavaca, pero negó tajantemente que hubiera ocurrido de la manera en que ella lo relató.

El cantante rechazó específicamente haberla asfixiado o haber utilizado un arma de fuego durante aquel enfrentamiento.

Figueroa también cuestionó algunos detalles relacionados con la supuesta infidelidad y mencionó a Angélica Vale como una persona que, según su versión, habría conocido parte de lo ocurrido. Además, recordó que durante aquella etapa existieron situaciones relacionadas con su padre, Joan Sebastian, y Ninel Conde.

Ambos mantienen versiones diferentes

Por ahora, Ninel Conde y José Manuel Figueroa mantienen versiones completamente distintas sobre lo ocurrido durante su relación. Mientras la actriz y cantante ha hablado de experiencias que describe como episodios de violencia, Figueroa niega las acusaciones más graves y sostiene que los hechos sucedieron de una manera diferente.

La polémica vuelve a poner bajo los reflectores una relación que terminó hace aproximadamente dos décadas.