José Manuel Figueroa habla de canciones inéditas de Julián

José Manuel Figueroa señaló que Julián pudo dejar canciones inéditas y habló sobre la posibilidad de que Alex Fernández interprete algunos de esos temas.

José Manuel Figueroa reaccionó a la posibilidad de que existan canciones inéditas que su hermano Julián Figueroa habría ofrecido a Alex Fernández poco antes de su muerte. El cantante aseguró que no tiene información precisa sobre esos temas, aunque reconoció que Julián en alguna ocasión sí le mostró algunos fragmentos de canciones en las que estaba trabajando.

“Me llegó a presumir varias pinceladas. Ojalá haya terminado las canciones”, comentó José Manuel, dejando abierta la posibilidad de que el material exista y pueda salir a la luz. De acuerdo con lo que ha trascendido, Julián habría tenido conversaciones con Alex Fernández para ofrecerle algunos de estos temas antes de su fallecimiento en 2023.

El hermano de Julián explicó que él no conoce actualmente el contenido completo de esas canciones ni sabe exactamente qué ocurrió con ellas después de la muerte del cantante. Sin embargo, consideró que sería interesante investigar qué material quedó terminado y cuál podría formar parte del legado musical de Julián.

La posible interpretación de estas canciones también abre otra cuestión: los derechos y autorizaciones para utilizar el material. Al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a hablar con Maribel Guardia para solicitarle permiso para que Alex Fernández pudiera cantar los temas, José Manuel respondió sobre la posibilidad de hacerlo, aunque por ahora no existe un acuerdo público para que esas canciones sean lanzadas.

Así, el legado musical de Julián Figueroa podría tener todavía material inédito por descubrir. Mientras se aclara qué canciones dejó terminadas y quién tiene los derechos para utilizarlas, queda abierta la posibilidad de escuchar nuevamente la voz y las composiciones del hijo de Joan Sebastian, ahora a través de otros intérpretes