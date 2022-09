José Madero presenta Giallo Fantastique Tour

José Madero estará en concierto ante sus fans regios el próximo 21 de octubre en la Arena Monterrey

Por: Italia Herrera

septiembre, 08, 2022 10:12

José Madero se presentará el próximo 21 de octubre en la Arena Monterrey con Giallo Fantastique Tour.

"Es el mismo concierto que se presentó en el Auditorio Nacional hace un par de meses. Es un show con una producción y escenografía grande, muy largo como me gusta hacerlos para que valgan hasta el último peso que la gente pagó", mencionó José Madero, quién recientemente estrenó su nuevo álbum Giallo.

Se espera que cante alrededor de 3 horas y más de 30 canciones, también espera no pasarse de las 12 de la madrugada para que todo su público regrese salvo a su casa.

"No va haber invitados, no suelo hacer eso, no porque no tenga amigos. Esa relación entre el fan y yo como que es muy estrecha, muy íntima y no estoy diciendo que se ponga celoso el asunto si llega un artista externo pero como que no suelo hacerlo por lo mismo, prefiero que el concierto sea nada más entre digamos el público que es mi público y yo, una relación de dos" dijo.

El cantante, de 42 años, se mantiene con los pies en la tierra ya que está enfocado en su carrera como solista.

"Si en esta ocasión no se llena la Arena, como quiera yo saldría muy contento porque se nota un crecimiento escalonado, la cuestión aquí es seguir creciendo todo el tiempo poco a poco y con que vayan 10 personas más de las que fueron en el pasado, yo me voy muy contento y satisfecho".

También escribirá un nuevo libro infantil.

"El libro es mi segunda novela de horror para niños en este caso la editorial me dijo que que la van a marketear como para más grandes porque está muy pesada para niños es una historia de horror alrededor el bullying pero sale a mediados de noviembre", mencionó.

Pepe Madero alcanzó la fama gracias al grupo Panda, donde permaneció como voz principal ceca de 15 años y fue hasta el 2016 que lanzó su primer álbum en solitario, titulado Carmesí.

Actualmente canta temas sobre el suicidio, la cercanía con la muerte y ha permanecido en el gusto del público de entre los 16 a 30 años y con el paso del tiempo se ha consolidado como uno de los mejores rockeros mexicanos.