José Luis Garneros apoya a Las Perdidas, Abelito, Cry y Nicolla

Esta propuesta ha logrado mantenerse como una referencia dentro del teatro comercial mexicano, gracias a su capacidad de adaptación.

“El Tenorio cómico” se presentará el próximo 27 de mayo en Monterrey, con la participación de actores como Freddy Ortega, Pepe Magaña, Germán Ortega, entre otros.

En exclusiva para INFO7, el actor José Luis Garnero habló sobre los nuevos talentos que se han integrado a esta versión del montaje, como Cry, Las Perdidas, Abelito y Nicola Porcella.

¿Cómo se integran los nuevos talentos al Tenorio Cómico?

“Su disponibilidad, tanto de él como de Las Perdidas, Abelito, Nicola, pues han tenido la disposición de llegar y ensayar, porque tú sabes que el teatro no se hace solo de improvisación. Hay cosas muy marcadas, muy específicas: entradas, salidas, luces, efectos. Entonces todo eso se ensaya y ellos llevan mucho tiempo preparándose”, comentó José Luis Garnero.

El actor destacó que ha acompañado de cerca este proceso, reconociendo el compromiso y evolución de los nuevos integrantes dentro de la obra.

¿Qué aporta José Luis Garnero a la puesta en escena?

La participación de José Luis Garnero en “El Tenorio Cómico” ha llamado la atención del público por su estilo fresco y su capacidad para conectar con la audiencia desde el primer momento.

En un montaje caracterizado por el humor irreverente y la sátira, el actor ha encontrado su lugar dentro del elenco, aportando energía y ritmo a cada una de sus intervenciones.

El timing cómico como elemento clave en escena

Durante sus apariciones, Garnero destaca por su manejo del timing cómico, un elemento fundamental en una obra que depende en gran medida de la interacción con el público.

Su interpretación se suma a la tradición de este espectáculo, que reinventa año con año el clásico de Don Juan Tenorio con un enfoque actual y desenfadado.

¿Por qué sigue vigente El Tenorio Cómico en México?

Esta propuesta ha logrado mantenerse como una referencia dentro del teatro comercial mexicano, gracias a su capacidad de adaptación y conexión con nuevas audiencias.

Además, la participación de Garnero representa un paso importante en su carrera, consolidándolo como un actor versátil dentro del género de la comedia.

La respuesta del público ha sido positiva, reconociendo su entrega en el escenario y su habilidad para integrarse a un proyecto que trasciende el entretenimiento y se mantiene como un referente cultural.