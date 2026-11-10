José Eduardo Derbez niega complicidad con Vadhir Derbez

El actor desmintió estar involucrado en la supuesta agresión sexual a una menor de edad ocurrida durante un viaje en crucero con su hermano.

¡La polémica alcanza a toda la familia Derbez! José Eduardo Derbez rompió el silencio ante los rumores que lo señalan como presunto cómplice de su hermano Vadhir, quien enfrenta señalamientos por una supuesta agresión sexual. El actor fue cuestionado por la prensa y rechazó tajantemente cualquier participación en los hechos.

Las versiones que circulan en redes sociales señalan que ambos hermanos habrían estado presentes durante un viaje en crucero, donde presuntamente una menor de edad habría sido víctima de una agresión sexual. Incluso se ha señalado que José Eduardo habría presenciado lo ocurrido sin intervenir.

Respuesta del actor y advertencia de acciones legales

Ante estos señalamientos, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo reaccionó sorprendido y cuestionó de dónde surgió dicha información.

“¿Pero eso en dónde está? ¿Quién lo dijo? ¿O está en un papelito?”, expresó, dejando claro que no existe ningún procedimiento legal en su contra por estos hechos.

Además, advirtió que podría recurrir a las autoridades si estas versiones llegan a perjudicarlo profesional o personalmente. También hizo un llamado a tener cuidado con lo que se publica en redes sociales, pues considera que los rumores pueden afectar el trabajo, la imagen y hasta la familia de una persona.

Situación de Vadhir y denuncias por acoso de reporteros

Sobre la situación legal de Vadhir, José Eduardo aseguró que no conoce todos los detalles, ya que el asunto está siendo atendido por los abogados de su hermano. Sin embargo, manifestó su confianza en las instituciones y en el proceso que corresponda.

Por otra parte, el actor también expresó su molestia por la manera en que algunos reporteros han abordado a su madre, Victoria Ruffo, e incluso aseguró que tanto ella como él han sido seguidos hasta sus domicilios, situación que calificó como acoso y una falta de respeto.