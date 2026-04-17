José Alberto Jiménez estrena 'Llegó Borracho El Borracho'

El sencillo refleja una producción que refuerza su apuesta por el género regional y que cuenta con la actuación de Renán Moreno.

José Alberto Jiménez, sobrino-nieto de José Alfredo Jiménez, mantiene un vínculo familiar con el legado del compositor, al tiempo que lo reconoce como su principal admirador e influencia musical dentro de su carrera como intérprete.

El cantante presentó su nuevo sencillo titulado "Llegó Borracho El Borracho", una producción que refuerza su apuesta por el género regional y que cuenta con la actuación de Renán Moreno.

Defiende la música ranchera dentro y fuera de México

Durante su presentación, el cantante señaló que defiende la música ranchera como parte de su identidad artística, destacando su interés por mantener vigente el género.

Asimismo, indicó que ha tenido la oportunidad de presentarse en Sudamérica, donde —según explicó— el público valora ampliamente este estilo musical, ya que forma parte de su crecimiento cultural y musical.

Estas experiencias, agregó, le han permitido fortalecer su carrera y ampliar su presencia fuera de México, llevando su propuesta a nuevos escenarios.