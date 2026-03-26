Jorge Medina y Josi Cuen graban 'Naturalita' con Jorge Celedón

“Naturalita” busca posicionarse como un tema romántico con esencia tradicional pero con un toque moderno que busca conquistar a mexicanos y colombianos

La nueva canción “Naturalita”, interpretada por Jorge Medina, Josi Cuen y Jorge Celedón, representa una fusión musical entre el regional mexicano y el vallenato colombiano, apostando por un sonido fresco y romántico.

El tema fue grabado en Colombia y destaca por unir tres estilos y voces muy distintas, logrando una mezcla que celebra el amor sencillo y auténtico, con una letra que resalta la naturalidad de una mujer y la conexión emocional con ella.

La canción también marca una colaboración internacional que rompe fronteras dentro de la música latina, combinando la intensidad vocal de Medina y Cuen con el estilo alegre y melódico de Celedón, reconocido por su trayectoria en el vallenato.

“Naturalita” busca posicionarse como un tema romántico y pegajoso, con esencia tradicional pero con un toque moderno, pensado para conquistar tanto al público mexicano como al colombiano y consolidarse como uno de los duetos más llamativos del 2026.