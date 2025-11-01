Jorge Medina y Josi Cuen anuncian show “Juntos” en Monterrey

Los exvocalistas de La Arrolladora se reunirán en la Arena Monterrey con su tour “¡Juntos! La Máquina del Tiempo”; venta inicia el 3 de noviembre.

La Arena Monterrey será testigo de una noche inolvidable con la presentación del tour “¡Juntos! La Máquina del Tiempo”, protagonizado por Jorge Medina y Josi Cuen, dos de las voces más emblemáticas de la música regional mexicana.

El esperado concierto reunirá a los exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón, quienes marcaron época con su talento y carisma sobre los escenarios. Este encuentro promete una experiencia llena de nostalgia, emoción y grandes éxitos.

El anuncio oficial fue dado a conocer este viernes, donde se confirmó que la venta general de boletos comenzará el lunes 3 de noviembre a partir de las 10:00 a.m. a través de superboletos.com y en las taquillas de la Arena Monterrey.

Aunque no se han revelado más detalles sobre el repertorio, los fans esperan disfrutar de un recorrido musical que combine los éxitos que ambos intérpretes popularizaron durante su paso por La Arrolladora, además de temas de sus respectivas carreras como solistas.

El tour “¡Juntos! La Máquina del Tiempo” representa una oportunidad única para revivir la historia de una de las agrupaciones más queridas del regional mexicano y para ver nuevamente sobre el mismo escenario a dos artistas que dejaron huella en el género.