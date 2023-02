Jorge Medina volvería a trabajar con La Arrolladora

Jorge Medina, quien formó parte de La Arrolladora Banda El Limón durante 20 años, espera poder concretar esta colaboración

Por: Italia Herrera

Febrero 28, 2023, 11:05

Jorge Medina llegó a Monterrey ayer por la noche junto a su esposa Mónica Sánchez y descartó cualquier infidelidad, que en días pasados habían mencionado en distintos medios.

“La señora es mi esposa, si me miran con otra, no es, ella es mi esposa ¿Qué rumores? Nombre estamos en la semana de aniversario, le acabo de poner el post más bonito, yo creo que del mes, no debo exagerar tanto, porque de verdad, si estamos en la semana de aniversario, pensamos durar más días juntos, vengo a cosas de trabajo, pero siempre juntos”, dijo.

Jorge Medina perteneció a La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho de 1997 al 2017, duró 20 años y logró más de 5,500 presentaciones, grabó 22 álbumes, 300 canciones, de las cuales 80 fueron primeros lugares.

“Pues a futuro, pero está lejos el futuro, o sea hoy es lunes y mañana es martes, quien sabe. Eso depende mucho más de ellos. Hay una canción que no se me ocurre nadie más que ellos, para grabarla”, comentó.

“Vamos a suponer, no hay nadie más con quien yo quiero grabar esta canción, ahí está, pero tiene que ser para mi disco, pero tiene que ser para mi beneficio, les va a encantar, yo lo sé porque, pues yo puse un montón de canciones dentro de la discografía y escribí también, tiene que ser bajo mis condiciones no sé si su ego se los permita, porque es mi disco y yo les di 20 años entonces, yo creo que sí”, expresó Jorge Medina.

El cantante lanzó su disco 'Te quiero Mil' que se encuentra en las plataformas digitales y pronto colaborará con El Yaki.