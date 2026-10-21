Jorge D’Alessio se fractura la muñeca tras caída en Pachuca

La caída quedó registrada en videos de los asistentes. Sus compañeros reaccionaron con preocupación al observar que no se incorporaba de inmediato

Jorge D’Alessio confirmó que sufrió una fractura en la muñeca tras caer del escenario durante un concierto de Matute en Pachuca.

Aunque logró terminar la presentación, una valoración médica posterior determinó que debía mantener inmovilizada la zona afectada.

El accidente ocurrió la noche del viernes 16 de octubre, en el Teatro del Pueblo de la Feria San Francisco Pachuca 2026. El músico también presentó heridas en el rostro y una mano, además de dolor en el hombro derecho.

No advirtió el final de la pasarela

De acuerdo con su explicación, D’Alessio caminaba por una pasarela mientras interactuaba con los asistentes cuando llegó al borde sin percatarse y cayó hacia el área donde se encontraba equipo de producción.

El integrante de Matute señaló que esa noche no estaba colocada la barra de contención que habitualmente utilizan al final de la estructura. Según relató, mantenía la atención en el público y no vio dónde terminaba la plataforma.

La caída quedó registrada en videos de los asistentes. Sus compañeros reaccionaron con preocupación al observar que no se incorporaba de inmediato.

Posteriormente, el cantante recordó que permaneció debajo del escenario durante aproximadamente tres canciones antes de regresar para continuar el espectáculo.

Los estudios posteriores confirmaron la fractura

Al volver a Ciudad de México, D’Alessio acudió al Hospital Ángeles para someterse a una revisión y radiografías, debido a la inflamación de la muñeca y las molestias en el hombro.

Después de la valoración de un especialista en ortopedia y traumatología, informó que tenía una fractura. Como parte de las indicaciones, deberá mantener inmovilizada la muñeca, aunque destacó que conserva movilidad en los dedos, algo importante para su actividad como músico.

La confirmación llegó después de sus primeras publicaciones sobre el percance, en las que había intentado tranquilizar a sus seguidores pese a los golpes y las heridas.

El dolor en el hombro requiere seguimiento

El músico explicó que también tenía dificultades para levantar el brazo derecho. Según su relato, las radiografías iniciales del hombro no mostraron problemas aparentes, pero su médico le indicó que, si las molestias persistían después de tres días, valoraría realizar una resonancia magnética para revisar una posible lesión de ligamentos.

Esa indicación corresponde al seguimiento de los síntomas y no representa la confirmación de una lesión adicional. El cantante no ha precisado cuánto tiempo necesitará para recuperarse de la fractura.

D’Alessio agradeció los mensajes de apoyo y recurrió al humor para describir el accidente, al que llamó un “Juan Gabrielazo”. Matute también compartió una versión de la caída con efectos de sonido de videojuego, después de la preocupación que generaron las primeras imágenes.