Jorge D'Alessio rompe el silencio ante escándalo

En medio de la polémica, el cantante decidió dar la cara ante los medios, dejando claro que atraviesa un momento personal complicado

El nombre de Jorge D’Alessio se encuentra en el ojo del huracán luego de que surgieran fuertes rumores sobre supuestas infidelidades hacia su esposa, Marichelo Puente. En medio de la polémica, el cantante decidió dar la cara ante los medios, dejando claro que atraviesa un momento personal complicado, aunque sin confirmar directamente las versiones que han circulado en redes y programas de espectáculos.

Durante un reciente encuentro con la prensa, el líder de Matute optó por mantener una postura reservada, asegurando que no hablará a fondo sobre su vida privada. Sin embargo, reconoció que sí existe una crisis en su relación, destacando que tanto él como su esposa están manejando la situación con discreción, principalmente por el bienestar de su familia y sus hijos.

La controversia tomó fuerza luego de que el periodista Javier Ceriani señalara que, presuntamente, la crisis matrimonial estaría relacionada con infidelidades del cantante, incluso con hombres, situación que habría detonado la separación de la pareja. Hasta el momento, estas versiones no han sido confirmadas por los involucrados, por lo que se mantienen como rumores dentro del mundo del espectáculo.

Lejos de entrar en confrontaciones, Jorge D’Alessio ha reiterado que se encuentra atravesando un “momento complicado”, pero también ha dejado claro el respeto y cariño que mantiene hacia Marichelo, a quien describió como una mujer íntegra y una madre ejemplar. El cantante insistió en que, independientemente de lo que suceda como pareja, el vínculo familiar seguirá siendo una prioridad.

Mientras tanto, las especulaciones continúan creciendo, alimentadas también por señales en redes sociales y mensajes que han despertado sospechas entre los seguidores de la pareja. Sin una postura definitiva por parte de ambos, este escándalo sigue evolucionando y promete mantenerse en la conversación pública, dejando abierta la incógnita sobre el futuro de una de las relaciones más conocidas del espectáculo mexicano.