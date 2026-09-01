Jorge D’Alessio presenta oficialmente a su nueva pareja

El integrante de Matute confirmó su romance con Daniela Arjona, 14 años menor que él, al compartir una fotografía juntos y llamarla públicamente 'mi amor'

Jorge D’Alessio decidió dejar atrás la discreción y presentó oficialmente a su nueva pareja, Daniela Arjona, con quien mantiene un romance que ya forma parte de su vida cotidiana. El integrante de Matute compartió en redes sociales una fotografía junto a ella y la llamó cariñosamente “mi amor”.

La relación se hizo pública apenas unos días después de que comenzaron a circular rumores sobre el romance. Daniela, quien es 14 años menor que Jorge, ya lo acompaña durante algunas de las giras y presentaciones que realiza con Matute, por lo que poco a poco ha comenzado a formar parte de su día a día.

La presentación oficial ocurre cinco meses después de que Jorge D’Alessio y Marichelo Puente confirmaran su separación, situación que en su momento generó especulaciones sobre las razones detrás del rompimiento. Sin embargo, ahora el cantante decidió mostrar públicamente que está viviendo una nueva etapa sentimental.

La pareja compartió fotografías tomadas durante la gira de Matute en Estados Unidos, y Daniela también respondió públicamente al mensaje de Jorge con palabras cariñosas, dejando ver que la relación va en serio. La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Así, Jorge D’Alessio vuelve a abrirle las puertas al amor y deja claro que ya no tiene intención de esconder a Daniela. Entre viajes, escenarios y nuevas experiencias juntos, el cantante comienza un nuevo capítulo sentimental, ahora acompañado de quien él mismo presentó públicamente como “mi amor”.