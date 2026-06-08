jorge Celedón promete una noche especial para monterrey

El colombiano adelantó que contará con invitados regiomontanos sobre el escenario, aunque prefirió mantener en secreto sus nombres para que sea una sorpresa

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El cantante colombiano Jorge Celedón se prepara para reencontrarse con el público regiomontano y asegura que su próxima presentación en Monterrey estará llena de sorpresas, emociones y canciones que pocas veces interpreta en sus conciertos. Durante una charla con los medios, el intérprete adelantó algunos detalles de lo que podrán disfrutar sus seguidores.

Celedón reveló que para esta presentación está preparando un repertorio especial que incluirá temas que normalmente no forman parte de sus espectáculos, con el objetivo de ofrecer una experiencia diferente para los fanáticos que lo han acompañado durante tantos años.

El artista destacó el cariño que siempre ha recibido del público de Monterrey y aseguró que esta será una noche muy especial, ya que busca sorprender a sus seguidores con canciones que han marcado distintas etapas de su trayectoria musical.

Además, el colombiano adelantó que contará con invitados regiomontanos sobre el escenario, aunque prefirió mantener en secreto sus nombres para que sea una sorpresa durante el concierto.

Por otra parte, Jorge Celedón habló sobre “Naturalita”, la colaboración que realizó junto a Josi Cuén y Jorge Medina, un tema que ha tenido una gran aceptación entre el público y que le permitió acercarse aún más al regional mexicano.

El cantante reconoció que disfrutó mucho trabajar con ambos intérpretes y aseguró que le encantaría seguir explorando proyectos dentro de este género musical, ya que considera que existe una gran conexión entre el vallenato y la música regional mexicana.

Mientras tanto, el intérprete continúa recorriendo escenarios internacionales y preparando nuevos proyectos musicales, sin dejar de lado el cariño que siente por México, país que considera una de sus segundas casas.