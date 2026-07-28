Jorge Campos regala playera de México a Tom Holland

El obsequio fue nada menos que una playera de la Selección Mexicana, un detalle que representa una de las grandes pasiones de Campos

El mundo del futbol y Hollywood se encontraron gracias a Jorge Campos, quien tuvo un detalle muy mexicano con Tom Holland, protagonista de Spider-Man. El exfutbolista sorprendió al actor británico con un regalo muy especial que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Jorge Campos obsequia playera de México a Tom Holland

El obsequio fue nada menos que una playera de la Selección Mexicana, un detalle que representa una de las grandes pasiones de Campos: el futbol y su vínculo con México. El exportero compartió el momento con sus seguidores, mostrando el encuentro con el actor que ha conquistado al público mundial interpretando al famoso superhéroe.

Tom Holland es reconocido internacionalmente por interpretar a Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel y, además de su carrera como actor, es un gran aficionado al deporte. Por eso, el detalle de Campos generó especial interés entre los seguidores de ambas figuras.

Encuentro entre ambas figuras se viraliza

La imagen del encuentro rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde los usuarios celebraron la inesperada conexión entre una de las figuras más emblemáticas del futbol mexicano y una de las estrellas más populares de Hollywood.

Jorge Campos, quien durante su carrera se convirtió en uno de los porteros más reconocidos de México y también destacó por sus llamativos uniformes, continúa siendo una figura muy querida por los aficionados. Ahora, su encuentro con Holland volvió a ponerlo en el centro de la conversación.

Así, Spider-Man recibió un pedacito de México de manos de una leyenda del futbol nacional, en un encuentro que mezcló dos mundos completamente distintos: el espectáculo de Hollywood y la pasión mexicana por el futbol.