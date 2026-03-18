Jonathan Becerra recuerda cuando abrió concierto de Amanda Miguel

Por: Italia Herrera 17 Marzo 2026, 21:17 Compartir

El cantante se encuentra en Monterrey, promocionando su nuevo sencillo “Yo No Te Engañé” y actualmente se centra en el regional mexicano

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Jonathan Becerra es un cantante nacido en Guadalajara, México, el 29 de marzo de 1993, quien comenzó su carrera a los 10 años, al ganar el programa Código F.A.M.A. Entre sus canciones más escuchadas se destacan “La Cima del Mundo” y “Déjame Amarte,” esta última con más de 600 mil visitas en YouTube. El cantante se encuentra en Monterrey, promocionando su nuevo sencillo “Yo No Te Engañé”. Hace unos meses, tuvo la oportunidad de abrir el concierto de Amanda Miguel y cuenta su experiencia “Una de las cosas más bonitas fue que cuando nos dio la oportunidad de poder estar abriendo su concierto, fue que nosescuchó cantar y a la hora de que ya casi entraba al escenario, yo llegué con un arreglo como le llaman estos platos de Puebla, que vienen con muchos dulces de toda la de toda la gastronomía. Bueno más que nada es como Dulce típico de Puebla, este un amigo viajó desde Puebla hasta la Ciudad de México y me dijo oye pues para que se lo des a Amanda Miguel sería un buen detalle entonces se lo entregamos y me dice: ¡Ay! Qué lindo, oye pues te deseo mucho éxito, me encanta como cantas y pues ahora sí que te juro el éxito que quieres y gracias por abrir el concierto y la verdad yo me sentí muy emocionado, porque bueno a lo largo de su carrera y a lo largo de mi vida, porque pues bueno yo escuchaba toda la música cuando mi mamá la ponía mientras barría, mientras trapeaba era la música del quehacer, no entonces ahora poder pisar un escenario y compartirlo con alguien tan grande y emblemático que es Amanda Miguel, para mí es un honor y uno de las cosas que es lograr cumplir un sueño” comentó Jonathan Becerra. Actualmente está enfocado en la música regional mexicana, sin embargo, no descarta la idea de realizar otro género.