Jonás Cuarón lleva la migración al cine con Campeón Gabacho

La película combina drama, humor y esperanza para recordar que, detrás de cada historia de superación, también hay sacrificios y sueños compartidos.

La búsqueda de una vida mejor y el deseo de sacar adelante a la familia son el punto de partida de Campeón Gabacho, la película dirigida por Jonás Cuarón que cuenta la historia de Liborio, un joven que cruza a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y termina enfrentándose a una lucha que va mucho más allá del ring.

La cinta aborda la migración desde una perspectiva humana, pero también recurre al humor para contar una historia de obstáculos, caídas y ganas de salir adelante. Para Cuarón, el personaje representa no solamente a quienes dejan su país en busca de un futuro distinto, sino también a las personas que han tenido que superar momentos difíciles en sus propias vidas.

“Liborio no solo está peleando por sí, está peleando por todos los migrantes, pero también por toda aquella persona que ha recibido madrazos en su vida, que ha sido humillada, maltratada”, explicó el director.

Para Juan Daniel García Treviño, protagonista de la película, la historia tiene un significado especial, pues conecta con experiencias que conoció desde su infancia en Monterrey, donde el sueño americano formaba parte de las conversaciones de muchas familias que buscaban mejores oportunidades.

“Yo crecí en un lugar donde se hablaba mucho del sueño americano, como que ni siquiera era un sueño ni algo que queríamos; o sea, qué más quisiéramos nosotros que no tener que migrar para tener lo que necesitamos, para tener una buena vida, para sacar a la familia adelante”, compartió el actor.

Esa necesidad de salir adelante también ha marcado su propia historia. García Treviño recordó que uno de sus sueños era ayudar a su familia y que, con el paso del tiempo, ha podido cumplir parte de aquello que se proponía desde sus primeros años.

“De alguna forma ya cumplí ese sueño. Ya le demostré a la familia, ya le demostré a mi comunidad dónde estoy parado, qué es lo que estoy haciendo. Pero todo esto fue muy lento, muy despacito”, señaló.

Con esta historia, Campeón Gabacho pone sobre la mesa una realidad cercana a muchas familias: la de quienes buscan nuevas oportunidades sin olvidar sus raíces ni a las personas que los impulsaron a seguir adelante.

La película combina drama, humor y esperanza para recordar que, detrás de cada historia de superación, también hay sacrificios y sueños compartidos.

Campeón Gabacho llegará a las salas de cine el próximo 29 de octubre.