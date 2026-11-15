Johnny Depp regresa a Hollywood con 'Ebenezer'

La adaptación de 'Cuento de Navidad' recaudó 6.7 millones de dólares en su primer día y apunta a 20 millones en su debut

La película "Ebenezer", protagonizada por Johnny Depp, recaudó 6.7 millones de dólares durante su primer día en los cines de Estados Unidos, con lo que se colocó al frente de la taquilla en su estreno.

La producción de Paramount Pictures, dirigida por Ti West, llegó a 3 mil 535 salas y tiene una proyección de 20 millones de dólares para su primer fin de semana en el mercado estadounidense, de acuerdo con las estimaciones del estudio. A nivel mundial, se espera que alcance los 40 millones de dólares.

La cinta representa el regreso de Depp a una producción de Hollywood de gran estudio, después de varios años en los que participó principalmente en proyectos independientes e internacionales.

Johnny Depp interpreta a Ebenezer Scrooge

En esta nueva adaptación de "Cuento de Navidad", obra del escritor Charles Dickens, Depp da vida a Ebenezer Scrooge, el personaje central de la historia.

El elenco también incluye a Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin y Daisy Ridley. La película tuvo un presupuesto de producción reportado de 38 millones de dólares, mientras que su campaña de promoción habría requerido otros 50 millones.

Los seguidores de Depp impulsan el estreno

La asistencia inicial estuvo impulsada por los seguidores del actor: el 50 por ciento de las personas encuestadas señaló que la presencia de Depp fue la razón por la que compró una entrada.

La respuesta del público fue más favorable que la de la crítica. La película obtuvo una calificación A- en CinemaScore y 4.5 de cinco estrellas en PostTrak, mientras que las reseñas de especialistas fueron mixtas.

El desafío para Paramount será ampliar el interés más allá de los seguidores del protagonista y mantener la asistencia durante las próximas semanas, en medio de la llegada de otros estrenos de la temporada.

“Ebenezer” encabeza la taquilla de su estreno

Con su recaudación inicial, la película se colocó por encima de otros lanzamientos del viernes. Entre ellos estuvo "How to Rob a Bank", producción de Amazon MGM protagonizada por Nicholas Hoult, que consiguió 2.2 millones de dólares en su primer día y tiene una proyección de 4.7 millones para el fin de semana.

La cinta de Depp buscará mantener su presencia en las salas durante la temporada navideña, aprovechando que su historia está basada en uno de los relatos clásicos asociados con estas fechas.