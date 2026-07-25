Johnny Depp presenta "Ebenezer" y sorprende en la Comic-Con

Johnny Depp sorprendió en la Comic-Con de San Diego al presentar el tráiler de Ebenezer, una nueva versión de Scrooge que llegará a los cines en noviembre.

El actor Johnny Depp sorprendió este jueves a los asistentes a la Comic-Con de San Diego con una aparición especial para presentar su nueva película, 'Ebenezer', una reinterpretación del clásico personaje de Ebenezer Scrooge que llegará a los cines el próximo 13 de noviembre.

Depp apareció en la activación promocional 'Ebenezer’s Office' y posteriormente presentó en el auditorio Hall H de la convención un nuevo tráiler del filme, producido por Paramount Pictures en asociación con Domain Entertainment, de acuerdo con un comunicado de la productora.

Bah! Humbug! Watch the new trailer for EBENEZER starring Johnny Depp. Only in theatres November 13. pic.twitter.com/pQQXC8fDaZ — Ebenezer (@ebenezermovie) July 23, 2026 La película está dirigida por Ti West, conocido por sus trabajos en el cine de terror, y propone una nueva versión del personaje central de 'A Christmas Carol', la obra de Charles Dickens. El estudio ha mantenido detalles de la trama bajo reserva, aunque adelanta que la cinta contará 'la historia que no conoces' sobre Ebenezer Scrooge, el célebre personaje marcado por su avaricia en el relato navideño de Dickens. El reparto incluye a Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley e Ian McKellen, entre otros. 'Ebenezer' está dirigida por Ti West con guion de Nathaniel Halpern y cuenta con la producción de Emma Watts.