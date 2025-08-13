Johnny Depp podría volver a interpretar a Jack Sparrow

El productor de Jerry Bruckheimer reveló que están trabajando en un guion para la sexta entrega con Depp como protagonista, tras su polémica salida de Disney

De acuerdo con el productor Jerry Bruckheimer, reveló en una reciente entrevista para el medio Entertainment Weekly que actualmente se encuentra en pláticas para volver a encarnar el icónico personaje de Jack Sparrow en una sexta entrega de la franquicia Piratas del Caribe.

"Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría", declaró Bruckheimer, quien agregó que aún trabajan en el guion ideal. "Seguimos trabajando en un guion. Queremos hacerlo. Solo necesitamos el guion perfecto. "Aún no lo hemos conseguido, pero estamos cerca", fue parte de lo que mencionó el productor en la entrevista.

Deep fue parte esencial en la franquicia de Piratas del Caribe, desde 2003 hasta 2017, en donde en cinco entregas recaudaron $4,500 millones de dólares a nivel mundial, con dos películas que superaron los $1,000 millones de dólares en taquilla.

Después de varios problemas legales y su mediático juicio por difamación contra su ahora exesposa, Amber Heard, en 2022, Disney decidió darle la espantada a Depp, por lo que el actor aseguró que no volvería a interpretar el personaje.

Sin embargo, esto no fue motivo para no vestirse del pirata más icónico del cine y hacer sonreír a niños en un hospital en España en junio de este año.

Además del proyecto centrado en Depp, la compañía del ratón había estado desarrollando otro filme para la franquicia de Piratas del Caribe, pero este nuevo proyecto sería liderado por Margot Robbie; sin embargo, la actriz comentó en 2022 que Disney no mostraba interés en esta propuesta. Sin embargo, Bruckheimer aseguró que aún hay espacio para ambas películas.

Por su parte, el guionista Jeff Nathanson, quien fue responsable de escribir la última entrega de la saga en 2017, actualmente se encuentra trabajando en el guion de la sexta entrega.

También, Bruckheimer destacó la importancia de Depp en la creación del personaje, pues, según él, el actor "creó al Capitán Jack Sparrow", asegurando que "no estaba escrito en el guion, era él haciendo una especie de Pepé Le Pew y Keith Richards". Esa fue su interpretación de Jack Sparrow", dijo.

Depp tuvo su última aparición en Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald (2018), aunque fue reemplazado en la secuela tras perder un juicio en 2020. No obstante, su victoria parcial en el juicio por difamación contra Heard en 2022 le ha abierto nuevamente las puertas en Hollywood.

El actor polifacético planea su regreso a Hollywood con el thriller de acción "Day Drinker" del director Marc Webb, el cual está programado para estrenarse en 2026.