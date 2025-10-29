John Williams sale del retiro para colaborar con Spielberg

El proyecto que sedujo a Williams, quien previamente señaló que solo volvería si el proyecto era lo "bastante digno e interesante", está centrado en aliens

El legendario compositor John Williams finalmente fue convencido para salir de su retiro y colaborar una vez más con su amigo y socio creativo, Steven Spielberg. Esta será la trigésima ocasión en que ambos genios de la industria cinematográfica unan sus talentos.

La noticia fue confirmada por Damian Woetzel, presidente de la Juilliard School, durante un evento dedicado al compositor. Woetzel reveló que el cinco veces ganador del Óscar se encuentra actualmente trabajando junto a Spielberg en un nuevo proyecto cinematográfico.

El proyecto que logró seducir a Williams –quien previamente había señalado que solo volvería si el proyecto era lo "bastante digno e interesante"– está centrado en la temática de aliens y Objetos Voladores No Identificados (OVNIS).

Aunque Universal Pictures no ha revelado el título ni la sinopsis, sí ha adelantado que se trata de una historia completamente original, con un guion escrito por David Koepp, conocido por ser el guionista de éxitos como “Jurassic Park: Renace”.

Este misterioso filme contará con un elenco estelar encabezado por Josh O’Connor, Emily Blunt, Colman Domingo, Colin Firth, Eve Hewson

Se espera que más nombres de actores sean confirmados oficialmente en las próximas semanas.

La reanudación de esta icónica asociación celebra una de las colaboraciones más fructíferas de Hollywood, responsable de bandas sonoras legendarias que continúan inspirando a nuevas generaciones de músicos y compositores.