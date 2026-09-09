John Turturro recibirá premio Golden Eye en el Festival de Zúrich

John Turturro recibirá el premio Golden Eye en el Festival de Zúrich por su papel en 'The Only Living Pickpocket in New York'.

El actor, guionista y director neoyorquino John Turturro recibirá el premio Golden Eye en la próxima edición del Festival de Zúrich, que se celebra del 24 de septiembre al 4 de octubre en la ciudad suiza, según anunciaron este martes sus organizadores.

Turturro, que recogerá el galardón el 26 de septiembre, será premiado por su papel en 'The Only Living Pickpocket in New York' ('El último carterista de Nueva York'), estrenada a principios de este año y dirigida por Noah Segan.

"Con este premio rendimos homenaje a un actor que durante décadas ha dejado su inconfundible marca en el cine", destacó el director ejecutivo del festival, Christian Jungen.

El festival destacó además la brillante carrera de Turturro, que labró su fama en películas de la década de los 80 como 'Haz lo que debas' ('Do the right thing') (Spike Lee) o 'El color del dinero' ('The color of money') (Martin Scorsese) y ha colaborado también con otros destacados realizadores, desde los hermanos Coen a Pedro Almodóvar, entre otros.

El festival, considerado el segundo más importante en lengua alemana tras el de Berlín, también otorgará el Golden Eye 2026 a la actriz británica Naomi Watts por su interpretación en la película 'The Housewife' ('La esposa perfecta'), según se anunció a finales de agosto.

En anteriores ediciones, el galardón ha recaído en estrellas como Jude Law, Kristen Stewart, Dakota Johnson, Jake Gyllenhaal o Benedict Cumberbatch.