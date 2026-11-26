El actor fue reconocido por sus más de 50 años de trayectoria y presentó su primera película como director durante el festival italiano

El actor estadounidense John Travolta recibió un reconocimiento por su trayectoria durante la ceremonia inaugural del 44 Festival de Cine de Turín, en Italia, y dedicó el homenaje a las personas que han acompañado su carrera durante más de cinco décadas.

Visiblemente emocionado, el protagonista de "Grease" y "Pulp Fiction" agradeció al público por permitirle interpretar distintos personajes, cantar y bailar a lo largo de su trayectoria en el cine.

"Gracias por darme la carrera más hermosa", expresó el actor durante la ceremonia, en la que también reconoció que el respaldo de los espectadores le permitió explorar diferentes facetas artísticas.

Travolta agradece cinco décadas de apoyo

Durante su discurso, el intérprete destacó la relación que ha construido con el público a lo largo de 50 años de trabajo en la industria cinematográfica.

"Durante los últimos 50 años he podido explorar y ofrecer al público tantos personajes diferentes. Me han dado la oportunidad de cantar, bailar e interpretar personajes que nunca habría imaginado", señaló.

También utilizó una metáfora relacionada con su pasión por la aviación para expresar su agradecimiento: "Nunca me cortaron las alas. Me permitieron volar de una manera maravillosa, en la pantalla y en el aire".

Presenta su debut como director en el festival

La presencia de Travolta en Turín también forma parte de la presentación de "Propeller One-Way Night Coach", su primera película como director, escritor, narrador y productor, basada en un relato propio.

La cinta sigue a un niño cuya experiencia durante un viaje en avión despierta una pasión por la aviación que lo acompañará durante toda su vida. La producción tuvo su estreno en el Festival de Cannes y ahora forma parte de las actividades del encuentro cinematográfico italiano.

Además, Travolta participa en "November 1963", película dirigida por Roland Joffé en la que interpreta a un mafioso de Chicago. La producción fue presentada durante la inauguración del festival.

Un reconocimiento a su trayectoria cinematográfica

Con más de cinco décadas de carrera, Travolta ha protagonizado películas que marcaron distintas generaciones, entre ellas "Fiebre de sábado por la noche", "Grease", "Pulp Fiction", "Get Shorty", "Face/Off" y "Hairspray".

El actor también ha recibido dos nominaciones al Óscar y ha sido reconocido con premios Golden Globe y Emmy, además de una Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes.

El 44 Festival de Cine de Turín se realiza del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2026. El homenaje a Travolta forma parte de las distinciones que el encuentro entrega a figuras destacadas del cine internacional.