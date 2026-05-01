John Legend y Janelle Monáe encabezan festival de jazz

El Los Angeles Jazz Festival reunirá a figuras internacionales con conciertos y actividades que celebran el legado del género y la cultura afroamericana

John Legend, Janelle Monáe y Parliament-Funkadelic participarán en la primera edición de Los Angeles Jazz Festival, un nuevo encuentro cultural que busca enaltecer el legado de la comunidad negra y la historia del jazz en la ciudad.

El evento arrancará el 7 de agosto en el parque Leimert con actuaciones de Lalah Hathaway y Chief Adjuah, y contará con una programación extendida por toda la ciudad a lo largo de 17 días, con conciertos gratuitos, shows nocturnos, actividades culturales y recorridos guiados.

La clausura se llevará a cabo el 22 y 23 de agosto con el evento "Jazz en la Playa", que, además de contar con Legend y Monáe, reunirá a Joey Alexander, Michelle Coltrane, Big Freedia, Ezra Collective, Nubya Garcia y Poncho Sanchez, entre otros.

El festival también incluye eventos como "El Carnaval Callejero del Caribe", que será "una fiesta callejera masiva y gratuita", que tendrá cuatro escenarios en los que se presentarán leyendas de Nueva Orleans, Cuba, Afrobeats y Jazz Latino.

Además, el festival incluirá 25 conciertos gratuitos en parques urbanos de todo el condado de Los Ángeles bajo el programa "Jazz en el Parque", así como eventos nocturnos sin costo en clubes, restaurantes y pequeños locales de la ciudad dentro de la programación "Jazz After Dark".

También habrá actividades educativas, como una conferencia dedicada a analizar el estado actual del jazz, excursiones a espacios que invitarán a reflexionar sobre la historia de la expulsión racial en las comunidades costeras, y un campamento juvenil gratuito que reunirá a más de 2,000 jóvenes para participar en talleres y clases magistrales.

"Esto también trata de contar la historia de cómo se superaron los últimos vestigios del racismo de las leyes de Jim Crow, cuando se nos negaba el acceso a fuentes de agua públicas, piscinas y éramos expulsados de las playas públicas", aseguró Martin Ludlow, fundador del festival, en una conferencia de prensa.

El evento, al que se espera que asistan más de 250,000 personas, aspira a convertirse en el tercer festival internacional de jazz más grande del mundo y el festival de jazz de propiedad afroamericana más grande de la historia.