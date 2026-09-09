John Legend anuncia Muse, su nuevo álbum con Pharrell

John Legend anunció Muse, su próximo álbum de estudio producido por Pharrell Williams, que llegará el 23 de octubre a través de Republic Records

John Legend anunció Muse, su próximo álbum de estudio producido por Pharrell Williams, que llegará el 23 de octubre a través de Republic Records. El proyecto está encabezado por “Daylight”, primer sencillo disponible desde hoy en plataformas de streaming.

El disco representa una nueva etapa para Legend, quien trabajó junto a Pharrell en París durante el año pasado para crear una producción alejada de sus trabajos anteriores y de la fórmula que ha marcado buena parte de su carrera.

Muse fue escrito y grabado en el estudio de Pharrell ubicado en la sede central de Louis Vuitton, donde el productor se desempeña como director creativo de la línea masculina.

Para este proyecto, Legend decidió alejarse de las tradicionales baladas centradas en el piano que han tenido mayor impacto a lo largo de su trayectoria. En su lugar, exploró una propuesta que describe como una “estética de James Bond negro, pero con una base rítmica moderna”.

El cantante explicó que la colaboración conserva elementos característicos de ambos artistas, pero al mismo tiempo busca construir un sonido diferente.

El álbum incorpora influencias de figuras como Nina Simone, Nat King Cole y Marvin Gaye, referentes que contribuyeron a dar forma a la nueva dirección musical de Legend.

“Daylight” presenta el nuevo proyecto

“Daylight” es el primer adelanto de Muse y ya se encuentra disponible en plataformas de streaming.

Antes de su lanzamiento, Legend presentó un adelanto de la canción mediante una actuación desde Nashville, transmitida la noche anterior durante el programa American Tailgate de CBS.

Otro de los temas incluidos en el álbum, “Pray for Ya”, ya tuvo una aparición destacada al formar parte de la banda sonora del desfile de moda masculina Otoño-Invierno 2026 de Louis Vuitton.

Pharrell produjo todo el álbum

Pharrell Williams estuvo a cargo de la producción completa de Muse. Además, participó en la composición y aparece como artista invitado en seis canciones del disco.

La colaboración surgió después de que Pharrell participara en el trabajo de Clipse y escuchara la colaboración vocal de Legend en “The Birds Don’t Sing”. Pharrell había producido el álbum de Clipse de 2025, Let God Sort ‘Em Out, y posteriormente decidió asociarse con Legend para desarrollar un proyecto completo.

La relación musical entre ambos también se extiende a Clipse, que participa en la canción “Bodies on the Floor”, incluida en Muse.

El significado detrás de Muse

El título del álbum está inspirado parcialmente en las nueve musas de la mitología griega antigua. También corresponde al nombre de la canción que abre el disco.

El tema inicial presenta la historia de una relación tumultuosa entre un hombre y su musa, ambientada en el contexto romántico de París y el gran arte. La musa de la canción es un personaje creado por Legend y Pharrell.

Para Legend, sin embargo, el concepto de musa tiene una conexión más profunda con la herencia artística. El cantante considera que sus antepasados son sus musas y que su música busca tomar aquello que recibió de ellos para transformarlo en algo nuevo.

Durante la creación de Muse, Legend incluso grabó algunas canciones que fueron escritas completamente por Pharrell, algo que aseguró que casi nunca hace.

El cantante destacó que el proceso creativo estuvo marcado por la confianza y la paciencia, con la intención de dejar de lado cualquier cuestión relacionada con el ego y concentrarse en el resultado artístico.

Para Legend, el nuevo álbum también representa una manera de mantener vigente su capacidad para crear y evitar quedarse únicamente con los éxitos que ya forman parte de su trayectoria.

El artista busca que Muse transmita una sensación de urgencia y que sea percibido como un trabajo nuevo, necesario y digno de la atención de su público.