John Krasinski arranca en París rodaje de Un Lugar en Silencio 3

El director confirmó el inicio oficial de la filmación de la esperada tercera entrega con una imagen desde el Arco del Triunfo

El actor John Krasinski dio inicio oficial al rodaje de Un Lugar en Silencio 3 (A Quiet Place Part III), al compartir una imagen de la claqueta de producción frente al Arco del Triunfo, en París, confirmando así el comienzo de la esperada tercera entrega de la exitosa franquicia de terror y supervivencia.

La fotografía, difundida en redes sociales, muestra claramente la inscripción “PART III”, junto con el nombre de Krasinski como director y el del cinefotógrafo Arnau Valls Colomer, una señal inequívoca de que las cámaras ya están en marcha.

La elección de la capital francesa como primer escenario de filmación sugiere una expansión en la escala narrativa de la saga, que hasta ahora se había centrado principalmente en la experiencia de supervivencia de la familia Abbott en Estados Unidos.

Krasinski había adelantado recientemente en entrevistas que la producción comenzaría esta semana, y la imagen confirma que el proyecto ya está oficialmente en desarrollo.

Regresan Emily Blunt y el núcleo original

La tercera entrega contará con el regreso de Emily Blunt como Evelyn Abbott, así como Millicent Simmonds y Noah Jupe en sus papeles de Regan y Marcus Abbott.

También volverá Cillian Murphy como Emmett, personaje clave introducido en la segunda película.

Entre las incorporaciones destacan Jack O’Connell, Jason Clarke y Katy O’Brien, ampliando el reparto para lo que se anticipa como una historia de mayor alcance dentro del universo postapocalíptico dominado por criaturas que cazan a través del sonido.

El cierre de la trilogía principal

Aunque los detalles argumentales permanecen bajo estricta reserva, Un Lugar en Silencio 3 está concebida como el desenlace de la trilogía principal creada por Krasinski.

Se espera que la película continúe explorando la lucha por la supervivencia de la familia Abbott, mientras busca ofrecer una resolución emocional a la historia tras los eventos devastadores de las dos entregas anteriores.

La película tiene programado su estreno para el 30 de julio de 2027, posicionándose como uno de los lanzamientos más esperados del género de terror en los próximos años.