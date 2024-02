John Cena, leyenda de la WWE abre su cuenta de OnlyFans

La noticia de que John Cena, conocido actor y luchador, había creado una cuenta en OnlyFans bajo el nombre de "Ricky Stanicky" sorprendió a muchos.

La cuenta, que ofrece contenido gratuito, lleva el nombre de la próxima película de Cena, "Ricky Stanicky" que se estrenará próximamente.

La cuenta de OnlyFans de John Cena parece ser parte de la estrategia de marketing para promocionar su nueva película. Interpretando el papel principal de "Ricky Stanicky" en la película del mismo nombre.

Cena ha optado por utilizar esta plataforma para generar interés y anticipación en torno al proyecto cinematográfico.

A diferencia de la mayoría de las cuentas en OnlyFans, la página de "Ricky Stanicky" es totalmente gratuita. Los seguidores pueden suscribirse sin costo alguno y acceder al contenido exclusivo relacionado con la película.

Esta táctica inusual ha generado aún más curiosidad entre los fanáticos de Cena y ha llevado a especulaciones sobre el propósito detrás de esta estrategia de promoción.

La llegada de John Cena a OnlyFans ha generado confusión entre sus fanáticos, quienes se preguntan sobre la identidad de "Ricky Stanicky" y el motivo de su incursión en la plataforma.

Algunos han especulado que podría tratarse de un personaje ficticio creado para la película, mientras que otros creen que podría tener un propósito más profundo relacionado con la imagen pública de Cena.

