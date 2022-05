Joaquin Phoenix podría cambiarse a Marvel

Foto: Web

El famoso actor de "Joker" podría mudarse a Marvel

Por: César Daniel Acosta

mayo, 26, 2022 18:06

Después de interpretar al Joker en la película que lleva el mismo título, y por el cual gano varios premios debido a su actuación, Joaquin Phoenix podría "cambiarse a Marvel", debido a que segun medios de comunicación, podría aparecer en la tercera entrega de Doctor Strange.

Supuestamente, Phoenix y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ya estuvieron en conversaciones para que el actor forme parte de la secuela "Doctor Strange in the Multiverse Of Madness" con un rol antagonista.

Cabe mencionar que no se sabe mucho sobre la tercera entrega del hechicero supremo, así mismo, la suposición de que Phoenix sea el villano Mephisto es eso, una suposición.

Dicho personaje esta basado en Mefistófeles, personaje del folcore alemán y que ha aparecido como personaje en diversas obras como en el libro Fausto de Goethe.

Con información de elhorizonte.mx

