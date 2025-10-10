JNS y Bobo Producciones se deslindan del anuncio de Paty Sirvent

Bobo Producciones y las integrantes de JNS aclararon que no tienen vínculo con el anuncio de Paty Sirvent y recordaron que el nombre es marca registrada

El grupo JNS y Bobo Producciones emitieron un comunicado para aclarar que no tienen relación con el proyecto anunciado por Paty Sirvent, quien recientemente difundió en redes sociales un video celebrando los 30 años de la agrupación y sugiriendo un posible regreso. De acuerdo con el documento, las integrantes Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López se enteraron del anuncio al mismo tiempo que el público, a través de redes sociales, y no están involucradas en ninguna etapa del proyecto mencionado por Sirvent. La productora y las artistas subrayaron que el nombre “JNS” es una marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), propiedad compartida entre la empresa y las actuales integrantes, por lo que no puede ser utilizado sin autorización expresa y por escrito. “Nos deslindamos completamente de cualquier actividad o comunicación relacionada con dicho anuncio”, puntualiza el comunicado. Con este mensaje, JNS y Bobo Producciones buscan evitar confusiones entre los fans y los medios, reafirmando que cualquier proyecto oficial será comunicado únicamente a través de sus canales verificados.