JNS deja Bobo Producciones y anuncia nueva etapa con FORTINA

Por ahora, el grupo aseguró que mantiene la misma pasión por la música y los escenarios, pero con nuevos retos y proyectos por delante.

A través de un comunicado, las cantantes compartieron que esta decisión representa un cambio importante en su trayectoria, pues buscan desarrollar sus próximos proyectos bajo una visión propia y con mayor libertad para tomar decisiones sobre su camino profesional.

“Después de 12 años de trabajo en equipo, cerramos un ciclo significativo y concluimos nuestra relación profesional con Bobo Producciones”, expresaron, al tiempo que agradecieron a la compañía por los proyectos realizados y los años que compartieron.

FORTINA asumirá la representación comercial de JNS

Como parte de esta nueva etapa, JNS informó que su representación comercial, contrataciones y comunicación estarán a cargo de FORTINA, firma que asumirá la gestión de estos aspectos de su carrera.

Tras darse a conocer el anuncio, Ari Borovoy también reaccionó a la publicación de las cantantes y les dedicó un mensaje en el que dejó ver el cariño que les tiene: “Las quiero muchísimo. Siempre con ustedes”.

Preparan novedades para sus seguidores

Aunque no adelantaron cuáles serán sus próximos movimientos, las integrantes dejaron entrever que ya preparan novedades para sus seguidores, pues aseguraron que próximamente compartirán una noticia que forma parte de este nuevo capítulo.

Por ahora, el grupo aseguró que mantiene la misma pasión por la música y los escenarios, pero con nuevos retos y proyectos por delante.