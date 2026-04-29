Jimmy Kimmel responde a Trump y Melania tras polémica parodia

A través de un mensaje en la red social X, la primera dama calificó el comentario del comediante como una expresión de odio que fomenta la división

El comediante y conductor televisivo Jimmy Kimmel defendió su reciente comentario sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, al asegurar que se trató de una broma y no de un mensaje violento, luego de que el mandatario exigiera su despido.

Durante la emisión más reciente de su programa, el presentador sostuvo que su intervención fue malinterpretada y negó que existiera alguna insinuación de daño.

"Fue un comentario bastante ligero sobre la diferencia de edad entre ellos. En ningún momento fue una incitación a la violencia, y ellos lo saben", expresó Kimmel en su show transmitido por la cadena ABC.

Parodia desata controversia

La polémica surgió tras una parodia realizada la semana pasada en torno a la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, donde Kimmel simuló ser el comediante encargado de amenizar el evento.

Durante el segmento, hizo comentarios sobre la primera dama que generaron rechazo, tanto por parte de Melania Trump como del propio presidente.

Contexto marcado por incidente de seguridad

El evento en cuestión se vio empañado por un incidente de seguridad ocurrido el mismo sábado, cuando un hombre armado logró ingresar al hotel sede y realizó disparos hacia una de las entradas, lo que obligó a evacuar a los asistentes, incluidos Melania Trump, el presidente y miembros de su gabinete.

Reacciones y exigencias públicas

A través de un mensaje en la red social X, la primera dama calificó el comentario del comediante como una expresión de odio que fomenta la división, y pidió a la cadena televisiva tomar medidas al respecto.

Posteriormente, Donald Trump se sumó a las críticas y solicitó que el conductor fuera retirado de su espacio, al considerar que sus palabras eran inapropiadas.

Respuesta del presentador

Kimmel reiteró que ha sido un crítico constante de la violencia armada y reconoció que la situación vivida durante el fin de semana pudo haber generado tensión en el entorno presidencial.

Asimismo, afirmó coincidir en la necesidad de rechazar discursos de odio, aunque lanzó un comentario irónico al sugerir que ese debate debería comenzar en el propio círculo del mandatario.

Antecedentes del conductor

El presentador recordó que no es la primera vez que su programa enfrenta consecuencias por comentarios polémicos, luego de que el año pasado la cadena ABC suspendiera temporalmente su emisión tras declaraciones relacionadas con el activista conservador Charlie Kirk.