Jimmy Kimmel cancela entrevista a Talarico por presión de EUA

Jimmy Kimmel no emitirá en televisión su entrevista con el demócrata James Talarico por supuestas amenazas de la FCC a ABC y sus filiales.

La entrevista del presentador Jimmy Kimmel al candidato demócrata al Senado por Texas, James Talarico, no se emitirá en el programa de este jueves por supuestas amenazas de la Comisión Federal de Comunicaciones de EUA (FCC, en inglés), según informó el propio cómico.

Kimmel aseguró anoche que, bajo la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, la FCC le "ha amenazado, al programa, a la cadena, ABC, a las filiales y a las estaciones locales, basándose en decisiones editoriales y en contrataciones de invitados que, al parecer, no le gustan".

"Por respeto a nuestras cadenas locales, especialmente a nuestras filiales de ABC en Texas, que tendrían que lidiar con esta tontería, mi entrevista de mañana con James Talarico no se emitirá por televisión", explicó durante su programa del miércoles.

En su lugar, la conversación de Kimmel y el demócrata se publicará en el canal de Youtube del programa: "Menos mal que tenemos eso, porque en la América en la que vivimos ahora mismo es lo mejor que podemos hacer. Hasta noviembre, claro. Aseguraos de inscribiros en el censo electoral", dijo a su audiencia.

El presentador recalcó que, pese a que ha entrevistado a diversos candidatos políticos durante décadas, incluyendo al propio Trump en 2016, "ahora que es presidente, algo ha cambiado".

La FCC es una agencia gubernamental independiente de Estados Unidos que regula las comunicaciones nacionales e internacionales por radio, televisión, cable, satélite y teléfono.