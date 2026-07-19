Jim Parsons revela que sufrió durante 'The Big Bang Theory'

El actor confesó que vivió con estrés durante el éxito de la serie y aseguró que no repetiría esa etapa por ningún dinero

El actor Jim Parsons confesó que, pese al enorme éxito que alcanzó con The Big Bang Theory, atravesó una etapa marcada por el estrés y la infelicidad mientras protagonizaba la popular comedia televisiva.

Durante una entrevista en el pódcast All Out with Jon Dean, el actor aseguró que, al mirar en retrospectiva, reconoce que incluso en algunos de los momentos más importantes de su carrera no logró sentirse plenamente feliz.

Parsons explicó que durante esos años vivía convencido de que debía trabajar de manera constante y asumir múltiples responsabilidades para mantener el nivel de éxito que había alcanzado.

Según relató, llegó a creer que todo lo positivo que ocurría en su vida era consecuencia de una disciplina extrema y de un ritmo de trabajo que terminó afectando su bienestar.

No repetiría esa experiencia

Aunque The Big Bang Theory se convirtió en uno de los mayores éxitos de la televisión, el actor aseguró que no volvería a vivir esa etapa, incluso si le ofrecieran cualquier cantidad de dinero.

Parsons señaló que, desde el final de la serie en 2019, ha cambiado la forma en que se relaciona con el personaje que interpretó y considera que hoy tiene una perspectiva mucho más saludable sobre aquella experiencia.

The Big Bang Theory permaneció al aire durante 279 episodios entre 2007 y 2019, siguiendo la vida de un grupo de científicos con dificultades para relacionarse socialmente y de sus vecinos.

La producción fue protagonizada por Jim Parsons junto a Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch y Mayim Bialik.

Durante su emisión, la serie obtuvo 10 premios Emmy, incluidos cuatro reconocimientos como mejor actor principal de comedia para Jim Parsons por su interpretación de Sheldon Cooper.