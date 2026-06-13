Jezzini reaparece en redes sociales tras meses de ausencia

Jezzini ofreció una disculpa a sus seguidores y reconoció que tomó decisiones que terminaron afectando la confianza de la comunidad que lo acompañó

Después de varios meses alejado de las redes sociales, el creador de contenido Jezzini sorprendió a sus seguidores al reaparecer con un emotivo video en el que habló sobre las razones que lo llevaron a desaparecer del ojo público.

El influencer, conocido por sus historias y videos de comedia que lo convirtieron en uno de los creadores de contenido más populares de México, explicó que atravesó una etapa complicada luego de verse envuelto en diversas polémicas que generaron fuertes críticas en su contra.

A través de un video de más de nueve minutos, Jezzini ofreció una disculpa a sus seguidores y reconoció que tomó decisiones que terminaron afectando la confianza de la comunidad que lo acompañó durante años en redes sociales.

El regiomontano confesó que necesitó alejarse para reflexionar sobre lo ocurrido y entender el impacto que tuvieron algunas de sus acciones, particularmente aquellas relacionadas con contenidos que provocaron controversia entre sus seguidores.

Durante el mensaje, el creador de contenido aseguró que la terapia y el apoyo de su familia fueron fundamentales para atravesar este proceso personal y recuperar la estabilidad emocional que necesitaba para volver a exponerse públicamente.

Además, señaló que este tiempo fuera de internet le permitió replantear muchas cosas sobre su carrera y sobre la forma en que desea conectar con su audiencia en esta nueva etapa.

La reaparición de Jezzini rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron su regreso y le enviaron mensajes de apoyo, otros recordaron las polémicas que rodearon su salida y se mostraron cautelosos ante esta nueva etapa.

Por ahora, el influencer aseguró que está listo para asumir las consecuencias de sus errores, seguir trabajando en su crecimiento personal y retomar poco a poco la creación de contenido que lo llevó a ganarse el cariño de millones de seguidores.

Con este mensaje, Jezzini marca oficialmente su regreso a las redes sociales y abre un nuevo capítulo en una carrera que durante años lo convirtió en una de las figuras digitales más populares del país.