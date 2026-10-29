Jesús Ochoa sigue hospitalizado tras caer de elevador en teatro

El actor sufrió una caída de entre ocho y diez metros durante una función de Perfume de Gardenias en Atizapán de Zaragoza

El actor mexicano Jesús Ochoa fue hospitalizado después de sufrir un accidente durante una función de la obra musical Perfume de Gardenias, luego de que el elevador instalado en el escenario se desplomara y provocara que cayera desde una altura aproximada de ocho a diez metros.

El incidente ocurrió el viernes 23 de octubre, durante una presentación especial en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, como parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes Atzán.

La información sobre el accidente fue compartida por el comediante Luis de Alba, compañero de elenco de Ochoa, quien relató ante medios de comunicación que la estructura se encontraba instalada en un escenario al aire libre y que el actor debía utilizarla para descender durante la función.

De acuerdo con el testimonio de Luis de Alba, el accidente sucedió cuando Jesús Ochoa se encontraba en el elevador utilizado como parte de la escenografía de Perfume de Gardenias.

La estructura, que habría tenido una altura de entre ocho y diez metros, cayó hasta el suelo mientras el actor estaba en ella.

“Y ‘pácatelas’ (el elevador cayó) hasta abajo. (Jesús Ochoa) cayó al suelo”, relató el comediante al explicar cómo ocurrió el percance.

Tras el desplome, Ochoa presentó dificultades para caminar, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente detalles clínicos completos sobre las lesiones que pudo haber sufrido.

¿Cuál es el estado de salud de Jesús Ochoa?

Según las declaraciones de Luis de Alba, el actor permanecía hospitalizado hasta este miércoles 28 de octubre. El comediante señaló que, pese al accidente, su compañero tenía intenciones de continuar con la función.

“No se rompió nada, todavía quería trabajar. Ahorita está en el hospital, pobre”, comentó De Alba al hablar sobre la situación del actor.

El comediante también indicó que Ochoa se encontraba de buen humor a pesar de lo sucedido.

¿Quién es Jesús Ochoa?

Jesús Ochoa es un actor mexicano originario de Ures, Sonora, reconocido por su trayectoria en teatro, cine y televisión. A lo largo de varias décadas ha participado en producciones nacionales e internacionales que lo han consolidado como uno de los intérpretes conocidos del espectáculo mexicano.

Entre las películas en las que ha participado se encuentran La ley de Herodes, Hombre en llamas, Voces inocentes, No se aceptan devoluciones y ¿Qué culpa tiene el niño?.

En televisión también ha formado parte de producciones como las telenovelas Por ella soy Eva y El bienamado, además de desarrollar una extensa carrera sobre los escenarios teatrales.

Además de su trabajo artístico, Ochoa ha participado en la representación gremial de los intérpretes mexicanos y ocupó la Secretaría General de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).