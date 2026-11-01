Jessica Lange contempla retirarse de la actuación

Jessica Lange considera que su carrera como actriz podría estar llegando a su fin y señala que su última película sería una buena despedida

La actriz estadounidense Jessica Lange considera que su trayectoria en la actuación podría estar cerca de concluir. A sus 77 años y después de casi cinco décadas de trabajo en cine, televisión y teatro, la ganadora de dos premios Óscar reconoció que comienza a contemplar el cierre de su carrera.

En una entrevista con la revista Rolling Stone, la intérprete habló sobre sus próximos proyectos y la posibilidad de que su participación en la película Long Day’s Journey Into Night represente uno de sus últimos trabajos frente a las cámaras.

“En realidad, siento que estoy llegando al final”, expresó Lange, quien consideró que terminar su carrera con esta adaptación de la obra de Eugene O’Neill y su interpretación de Mary Tyrone “no sería una mala manera de terminar”.

Sin embargo, la actriz no confirmó un retiro definitivo. Explicó que existen un par de proyectos en los que ha trabajado durante mucho tiempo y que todavía podrían concretarse, aunque no tiene certeza sobre su futuro.

La actriz cuestiona las dificultades para producir películas

Durante la conversación, Lange también expresó su preocupación por los cambios que ha experimentado la industria cinematográfica y las dificultades para sacar adelante producciones que correspondan a sus intereses artísticos.

“No parece fácil conseguir que se hagan películas actualmente. Al menos no el tipo de películas que me interesan”, comentó al referirse a los proyectos que permanecen en desarrollo.

La intérprete recordó que a lo largo de su carrera tuvo la oportunidad de trabajar con importantes cineastas, entre ellos Bob Fosse, Bob Rafelson, Costa-Gavras, Tony Richardson y Karel Reisz.

También mencionó a los actores con quienes compartió pantalla, como Dustin Hoffman, Kim Stanley y Jack Nicholson, además de sus experiencias profesionales relacionadas con el director Martin Scorsese.

“Fue una trayectoria extraordinaria”, recordó al hablar de las oportunidades que tuvo durante décadas de trabajo.

Jessica Lange critica los cambios en los rodajes

La actriz también reflexionó sobre las transformaciones en la manera de realizar películas y señaló que algunos avances tecnológicos han modificado la relación entre directores y actores durante las grabaciones.

Lange recordó que anteriormente los cineastas trabajaban cerca de las cámaras y mantenían una comunicación directa con los intérpretes, lo que generaba un intercambio creativo que, desde su perspectiva, favorecía el resultado de las escenas.

Sin embargo, consideró que la incorporación de sistemas de reproducción de video en los sets ha distanciado esa relación.

“Muchas veces ni siquiera ves al director en el set, lo que considero muy perjudicial”, señaló.

Su última película podría ser Long Day’s Journey Into Night

La producción Long Day’s Journey Into Night, basada en la obra del dramaturgo estadounidense Eugene O’Neill, presenta a Lange como Mary Tyrone, la matriarca de una familia marcada por los conflictos, las adicciones, las enfermedades y los resentimientos.

La película cuenta también con las actuaciones de Ed Harris, Ben Foster y Colin Morgan, bajo la dirección de Jonathan Kent, quien anteriormente había trabajado con Lange en la puesta en escena teatral de esta misma obra.

El papel tiene un significado especial para la actriz, quien ya había interpretado a Mary Tyrone en teatro, incluida la producción de Broadway de 2016 que le valió el premio Tony a mejor actriz en una obra de teatro.

La nueva adaptación cinematográfica llegó a salas selectas de Estados Unidos el 25 de septiembre de 2026 y representa una nueva oportunidad para Lange de abordar uno de los personajes más importantes de su trayectoria.

Una carrera reconocida en cine, televisión y teatro

Jessica Lange inició su trayectoria cinematográfica en 1976 con la película King Kong, en la que interpretó a Dwan. Su actuación le permitió obtener reconocimiento y marcó el comienzo de una carrera que posteriormente la llevaría a trabajar con destacados directores y actores.

La intérprete consiguió dos premios Óscar: el primero por su participación en Tootsie (1982), en la categoría de mejor actriz de reparto, y el segundo por Blue Sky (1994), como mejor actriz.

En televisión también alcanzó gran popularidad por sus participaciones en la serie American Horror Story, creada por Ryan Murphy. Después de alejarse durante algunas temporadas, regresó para la decimotercera entrega, en la que retomó personajes de etapas anteriores de la producción.

Su trabajo en teatro también forma parte de los reconocimientos más importantes de su carrera. En 2016 obtuvo el premio Tony por su interpretación de Mary Tyrone en Long Day’s Journey Into Night, papel que ahora vuelve a representar en la adaptación cinematográfica.

Al hablar sobre cómo le gustaría ser recordada si finalmente decide retirarse, Lange dijo que espera que el público la identifique como una actriz honesta y por los buenos personajes y películas que realizó.

“He tenido muchísima suerte. Amo actuar y he tenido décadas para hacerlo, lo que ha sido una alegría para mí”, expresó.

La actriz también reconoció que combinar su vida familiar con las exigencias de su profesión no siempre fue sencillo, debido a los viajes, las grabaciones y los cambios de locación, aunque describió esa etapa como una gran aventura por la que se siente agradecida.