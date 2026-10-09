Jessica Biel será esposa del fundador de Playboy en nuevo filme

Biel compartirá protagonismo, además de con Pullman, con los miembros del elenco anunciados anteriormente: Lily-Rose Depp e Indiana Elle.

La actriz Jessica Biel se ha unido al reparto de la película "Playmates" en la que encarnará a la esposa de Hugh Hefner, creador de 'Playboy', a quien dará vida Bill Pullman.

Biel compartirá protagonismo, además de con Pullman, con los miembros del elenco anunciados anteriormente: Lily-Rose Depp e Indiana Elle. La película supondrá el debut de Lorraine Nicholson como guionista y directora de largometrajes, según informa Variety.

El film ambientado en Los Ángeles sigue la vida de Elle, una niña sabelotodo de 13 años (interpretada por Indiana Elle) que considera la Mansión Playboy como su segundo hogar a pesar de ser menor de edad.

Durante su estancia allí, conoce a Anna (Depp), una de las siete aspirantes a ser la "Playmate del Mes" y las dos construyen una amistad para lograr ese objetivo.

La actriz de Minnesota, de 44 años, será la esposa de Hugh Hefner (Pullman) en la película, un personaje que también es una antigua 'Playmate'. Aunque Hefner estuvo casado varias veces en la vida real, el personaje que interpretará Biel es ficticio, según la revista especializada.