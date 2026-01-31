Jessi Uribe tiene pendientes colaboraciones con Christian Nodal

El cantante comentó que tiene apalabrado algunas colaboraciones con Christian Nodal y que por falta de tiempos, no se ha podido dar esta canción

Jesse Uribe, cantante colombiano, se presentará este viernes 30 de enero en Monterrey junto a Luis Ángel El Flaco. Jesse mencionó que lanzó una nueva colaboración junto a Edén Muñoz llamada “Te superó”. Posible colaboración con Christian Nodal El cantante comentó que tiene apalabrado algunas colaboraciones con Christian Nodal y que por falta de tiempo entre sus agendas, no se ha podido dar esta canción. “Me gustaría hacer algo con Christian Nodal… está apalabrado y tenemos canciones elegidas ahí y esperemos que se haga realidad todo esto”, comentó Jesse. Canciones grabadas con Yeison Jiménez Uribe también expresó que grabó algunas canciones con su amigo Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente en su avión privado hace unas semanas y espera que esas canciones salgan a la luz, sin embargo, mencionó que es cuestión de acuerdos.