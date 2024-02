Jesse y Joy anuncian que lanzarán nueva música este 2024

Jesse y Joy lanzarán nueva música este 2024, el dúo se prepara para grabar nuevos temas que serán parte de una discografía.

El viernes 23 de febrero se llevó a cabo el concierto de los hermanos Huerta en la Arena Monterrey con un sold out.

En punto de las 21:29 horas Jesse salió al escenario tocando el piano , mientras que Joy cantó entre el público, lo cual emocionó a los presentes y aprovecharon para tomarse fotografías.

Previo al concierto ofrecieron una rueda de prensa, vestidos de blanco salieron a compartir a los medios que lanzarán nueva música “ No nada más hemos venido aquí con el sold out, hoy fue el día que surgió nuestra casa disquera para venir a renovar el contrato por cambios de oficina y demás cosa que a veces no está en el control de nadie, se va prolongando que eso hace que a veces se retrase el proceso de música nueva, entonces estábamos celebrando el hecho de que ya más pronto va a salir mucha música nueva y la verdad es de que estamos muy contentos, estamos atravesando un momento muy maravilloso” dijo Joy.

También descartaron cantar corridos tumbados y agregaron que en esta nueva discografía mantendrán su esencia de Jesse y Joy.

Los hermanos cumplen 20 años de trayectoria musical, la cual celebrarán con la música nueva y sorpresas

Jesse y Joy regresarán este próximo 22 de junio a la Arena Monterrey.

