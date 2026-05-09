Jesse regresa a los escenarios con emotivo homenaje

El cantante abrió su corazón y habló sobre los momentos difíciles que vivió durante este tiempo, marcado por el fallecimiento de su abuelita

Después de cuatro años alejado de los escenarios, Jesse, vocalista de Grupo Siggno, regresa a la música con un proyecto muy especial y cargado de emociones.

En entrevista, el cantante abrió su corazón y habló sobre los momentos difíciles que vivió durante este tiempo, marcado por el fallecimiento de su abuelita y posteriormente de su madre, pérdidas que cambiaron por completo su vida personal y artística.

Como parte de su proceso de duelo, Jesse decidió rendir homenaje a su mamá con un disco titulado “Su Legado 1938”, un álbum profundamente personal que conecta con el amor, la ausencia y la familia.

El proyecto incluye dos colaboraciones muy significativas. La primera es “Tu Ausencia”, tema escrito por Luis Padilla, de Grupo La Firma, quien originalmente creó la canción para su propia madre fallecida y nunca la había lanzado por lo especial que era para él. Jesse reveló que Luis le entregó el tema para que pudiera dedicárselo tanto a su mamá como a la de él.

Además, el álbum también cuenta con una colaboración con Grupo Sólido en la canción “Hasta la cima del cielo”.

El disco alcanzó el número uno en iTunes

El disco logró colocarse en el número uno de iTunes tanto a nivel nacional como en la lista latina internacional.

Ahora, Jesse prepara su esperado regreso a Monterrey con una presentación el próximo 9 de mayo en General Show Center, donde compartirá escenario con Grupo Costumbre, Los Morales, Grupo Renacidos y otros invitados especiales.