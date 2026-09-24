Jesse Huerta presenta su nueva banda tras pausa de Jesse & Joy

‘Jesse and the Supernovas’ ya estaba planeado desde meses atrás, mientras el cantante aclaró que su pausa de Jesse & Joy no significa dejar la música

Después de que Jesse Huerta anunciara la separación de Jesse & Joy para cuidar su salud mental el pasado 15 de septiembre, el cantante ya tiene un nuevo proyecto musical.

A través de sus redes sociales, Jesse anunció ‘Jesse and the Supernovas’, asegurando que este nuevo proyecto “estaba planeado, calendarizado y hablado desde hace meses”. Incluso señaló que su hermana, Joy Huerta, ya sabía que se lanzaría como cantante con su nueva banda.

Jesse Huerta compartió en su cuenta de Instagram el primer vistazo de su nueva agrupación, mediante una publicación del perfil que data del pasado 24 de febrero. En ella aparece Jesse cantando a todo pulmón, bajo el pie de foto: “Como nosotros, no habrá nada igual”.

Cuestionan salida de Jesse de Jesse & Joy

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a la noticia y, aunque varios usuarios celebraron esta nueva etapa en su carrera, la mayoría cuestionó las verdaderas razones detrás de su salida de Jesse & Joy.

Minutos después de compartir la noticia, Jesse publicó otro comunicado en el que aseguró que la gente a su alrededor, incluida su hermana Joy, estaba al tanto de su decisión.

Con ello, el cantante desmintió la versión de Joy Huerta, quien dijo que se enteró del abandono de su hermano del proyecto 20 minutos antes que los medios de comunicación y el público, el pasado 15 de septiembre.

Jesse aclara que no se alejará de la música

Jesse Huerta explicó que su decisión de hacer una pausa de Jesse & Joy no significa que vaya a retirarse de la música, sino que busca hacer espacio para atender aspectos personales.

“Voy a aclarar algo porque veo que se están confundiendo dos cosas, cuando hablé de hacer espacio para cuidar de mí, de mi salud física y mental y de mi familia, nunca dije que me alejaría de la música”.

El cantante agregó que su nuevo proyecto no surgió después de su decisión de separarse temporalmente de Jesse & Joy, sino que llevaba meses en preparación.