Jesse Huerta lanza proyecto solista y prepara disco SOMBRERO

La noticia llega pocos días después de que Jesse anunciara en redes sociales que se tomaría un tiempo fuera de la música para estar con su familia

Jesse Huerta, la mitad masculina de Jesse & Joy, se lanza por su cuenta. El cantautor y productor mexicano prepara su primer disco como solista, que llevará por nombre "SOMBRERO", y lo presentará bajo un nuevo proyecto llamado JESSE AND THE SUPERNOVAS.

Para lograrlo, fundó su propio sello, Nebulosa Records, y firmó un acuerdo con Virgin Records para distribuir su música en todo el mundo.

Jesse Huerta prepara un proyecto paralelo a Jesse & Joy

La noticia llega pocos días después de que Jesse anunciara en redes sociales que se tomaría un tiempo fuera de la música para estar con su familia y cuidar su salud mental y emocional.

Ese mensaje generó dudas entre sus seguidores sobre el futuro del dúo, pero ahora queda claro que el músico ya trabajaba en una propuesta propia, paralela a su carrera junto a su hermana Joy.

"SOMBRERO" promete un sonido distinto al que el público conoce. Jesse escribió, grabó y produjo cada canción, y apuesta por guitarras, sintetizadores y arreglos de corte cinematográfico.

Buena parte del material nació en su estudio personal, en los ratos libres que le dejó una de las giras más largas y demandantes de su carrera. Él mismo reconoce que el tiempo era poco, pero asegura que cuidó cada detalle.

"Interestelar" llegará el 21 de octubre como primer sencillo oficial

El primer adelanto ya está en marcha. La semana pasada publicó "Génesis", una pieza instrumental en tres movimientos que sirve como introducción al disco, y el próximo 21 de octubre lanzará "Interestelar", el primer sencillo oficial. La fecha de estreno del álbum completo todavía no se ha dado a conocer.